Planeta Atlântida terá programação diversa e mais de 20h de shows

O Planeta Atlântida, maior festival do Sul do país, acontece na sexta (3) e sábado (4) em Xangri-Lá, litoral norte no Rio Grande do Sul.

As apresentações começam à tarde e se estendem até a madrugada, com atrações que vão do sertanejo ao trap e somam mais de 20 horas de shows.

Entre os artistas está o gaúcho Vitor Kley, dono de sucessos como "O Sol" e "Morena". Antes de subir aos palcos do Planeta Atlântida, o músico frequentava o festival como espectador.

Planeta Atlântida é um clássico para nós. Muda o mês, muda a semana, muda o início do ano saber que a gente vai tocar lá. [...] Eu sonhava em um dia poder assistir ao Planeta e agora estamos realizando nosso sonho. Que alegria, a vida é muito doida mesmo. Vitor Kley

Ele se apresentará ao lado da paranaense Carol Biazin, em ascensão no cenário pop.

"É minha amiga do coração. A participação dela tá demais, tá incrível. Amo tudo na Carol, as músicas, a voz, a atitude dela, a maneira como ela leva a carreira dela, faz um baita show", elogia.

Vamos agregar tudo isso nesse show único no Planeta Atlântida. Da nossa parte, o show vai ser mais curto por ser em festival, então vai ser só as pancadas pra galera botar pra cima. Vai ser incrível, vai ser demais! Vitor Kley

Qual é a programação completa e os horários?

2 de fevereiro (sexta)

Palco Planeta

17h: Vitor Kley convida Carol Biazin

18h30: MC Cabelinho

20h: Menos é Mais

21h30: NX Zero

23h: Alok

0h30: Ludmilla

2h: Pedro Sampaio

Palco Atlântida

16h30: DJ Cabeção convida Gabriel R

18h: Bloco da Laje

19h30: Reação em Cadeia

21h: Comunidade Nin-Jitsu

22h30: Vulgo FK

0h: Oruam convida TZ da Coronel

1h30: Davi Kneip convida JACKDI

3 de fevereiro (sábado)

Palco Planeta

17h: Fresno

18h30: Armandinho

20h: Os Paralamas do Sucesso

21h30: Thiaguinho

23h: Gusttavo Lima

0h45: Luísa Sonza convida Duda Beat

2h15: 30praum com Matuê, Teto & WIU

Palco Atlântida

16h30: Ondastral

18h: Diogo Defante

19h30: Braza

21h: Papas da Língua

22h30: Gabriel O Pensador

0h: Veigh

1h30: Ariel B

2h20: ATL DJ

Onde assistir ao Planeta Atlântida?

Os shows serão transmitidos ao vivo nos canais do YouTube da Rádio Atlântida. Os shows do Palco Planeta serão transmitidos pelo canal Lives Atlântida, enquanto os shows do palco Atlântida serão transmitidos pelo canal Atlântida Fora do Ar.

A RBS TV também transmitirá shows ao vivo. O canal exibirá o festival na sexta-feira a partir de 1h e sábado, a partir das 23h.

A Globo exibirá os melhores momentos com um dia de atraso. Os melhores trechos do festival serão exibidos na TV Globo no domingo, após o BBB 24.

Quais são as atrações além dos shows?

O Planeta Atlântida contará com uma série de ativações de patrocinadores. A Coca-Cola levará outras atrações musicais em seus espaços na arena e no camarote. A Budweiser estreará o Palco Budweiser by Rap in Cena, que apresentará artistas gaúchos do rap em ascensão. A Red Bull também terá um espaço com DJ.

Haverá também roda-gigante, salão de beleza e espaços para descanso e recarga de celular, entre outras ações de marcas.

O que não pode levar para o Planeta Atlântida?

Garrafas, bebidas e alimentos de qualquer tipo;

Máquinas fotográficas, de gravação ou filmagem que sejam profissionais e/ou com lente removível (exceto imprensa credenciada);

Bastão de selfie;

Objetos cortantes, pontiagudos ou que possam colocar o público em risco;

Animais de estimação de qualquer espécie;

Correntes e capacetes de motociclista, guarda-chuvas, guarda-sóis, cadeiras e banquinhos;

Armas de fogo ou armas brancas (tesouras, facas, canivetes, revólveres e pistolas);

Bastões, cassetetes, aparelhos de choque, tubos de gás, spray de espuma e fogos de artifício;

Qualquer tipo de entorpecente;

Máscaras que cubram parcialmente ou por completo o rosto;

Remédios sem prescrição médica e na embalagem não lacrada;

Dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), também conhecidos como cigarros eletrônicos, vaper, pod, e-cigarette, e-ciggy, e-pipe, e-cigar, heat not burn (tabaco aquecido), entre outros.

O evento disponibilizará quatro ilhas de hidratação: três na arena e uma no camarote. O público também ganhará copos personalizados nos dois dias de festival.

Planeta Atlântida 2024

Quando: 2 e 3 de fevereiro

Onde: SABA (Avenida Interbalneários, 413, no Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá/RS)

Ingressos: a partir de R$ 325 (meia-entrada no 4º lote) via Uhuu.

Classificação etária: 14 anos.