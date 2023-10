Richard Roundtree, astro de 'Shaft', morre aos 81 anos

O ator americano Richard Roundtree, considerado "o primeiro negro herói de filmes de ação por seu papel no emblemático filme "Shaft", de 1971, morreu na terça-feira (24) aos 81 anos, informou a imprensa dos Estados Unidos.

O Deadline, portal de notícias de Hollywood, informou que o ator, conhecido por abrir o caminho para outros artistas negros da indústria, faleceu ao lado da família "após uma breve batalha contra o câncer de pâncreas".

"Shaft", no qual Roundtree interpretou o papel do detetive particular John Shaft, gerou uma série de sequências e séries de TV.

Cinco décadas depois, Roundtree ainda estava atuando e participou no drama para televisão "Cherish the Day" e do filme de comédia "Moving On" no ano passado.

"O trabalho e a carreira de Richard foram um ponto de inflexão para os protagonistas afro-americanos no cinema", afirmou o agente de Roundtree, Patrick McMinn, em um comunicado enviado à revista Variety.

O papel de Roundtree em "Shaft" foi aclamado como um clássico pioneiro do gênero "Blaxploitation" da década de 1970.

O gênero foi fundamental para estimular Hollywood a finalmente escalar atores negros americanos para papéis de protagonistas.

"Eu costumava considera uma faca de dois gumes. Mas muitas pessoas de todo o país - e na verdade de todo o mundo - me procuraram e falaram sobre o que aquele filme significou para elas em 1971", disse Roundtree à emissora NPR em 2019.

