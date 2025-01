'Não acredito que Trump vá invadir a Groenlândia', diz Paulo Guedes

Do UOL, em São Paulo

Paulo Guedes diz não acreditar que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos que tomou posse este mês, invadirá Groenlândia, parte do território da Dinamarca.

A fala aconteceu nesta quinta-feira (30) durante palestra do ex-ministro de Jair Bolsonaro durante o evento Ebulição, show de negócios com a participação de empresários com a missão de estimular o empreendedorismo.

Trump reafirmou seu interesse em adquirir a Groenlândia, enfatizando sua importância estratégica e econômica para os EUA. Essas declarações geraram tensões diplomáticas significativas, levando a União Europeia a expressar "incompreensão" e a França a considerar o envio de tropas à Groenlândia para apoiar a Dinamarca.

O que aconteceu

O avanço econômico da China e a estagnação ocidental impulsionam o conservadorismo no mundo. O crescimento chinês no comércio global e a falta de dinamismo nas economias ocidentais foi apontado por Guedes como fatores que fortalecem ideias conservadoras no mundo.

Liberais acreditam que a prosperidade vem do comércio, mas reconhecem a crescente desordem global. O ex-ministro disse que embora defendam o livre mercado, liberais, como ele se coloca, observam que a atual desordem global tem levado a uma guerra tecnológica, superando as disputas comerciais tradicionais.

A geopolítica assume protagonismo, enquanto a economia perde espaço nas decisões internacionais. Para ele, a dinâmica global atual coloca a geopolítica no centro das atenções, relegando considerações econômicas a um papel secundário nas estratégias internacionais.

A direita conquista espaço político ao compreender as novas dinâmicas mundiais. A análise de Guedes indica que partidos de direita têm obtido sucesso eleitoral por entenderem melhor o funcionamento do mundo contemporâneo.

Liberais e conservadores tendem a se unir contra a esquerda diante do cenário atual. "Diante das transformações globais, há uma tendência de união entre liberais e conservadores em oposição às propostas da esquerda", disse Guedes no evento.

Evento segue nesta tarde e será retomado na sexta-feira (31). Entre os palestrantes está Jordan Belfort, ex-corretor da bolsa nos Estados Unidos e autor do livro que deu origem ao filme "O Lobo de Wall Street".