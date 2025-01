Dólar reverte alta e passa a cair nesta segunda-feira

Do UOL, em São Paulo (SP)

Após abrir a semana em leve alta, o dólar passou a cair na manhã desta segunda-feira (13). Às 9h45, a moeda norte-americana recuava 0,28% e era negociada por R$ 6,086.

O que aconteceu

Cotação comercial do dólar abre a semana sem rumo definido. Após avançar 1% no pregão da última sexta-feira (10), cotada a R$ 6,10, a divisa manteve a trajetória de alta nos primeiros negócios desta segunda-feira. O movimento, no entanto, logo foi interrompido e a moeda passou a operar em queda ante o real.

Ciclo de corte dos juros nos Estados Unidos preocupa o mercado. As sinalizações de que a política monetária do Federal Reserve deve limitar os cortes das taxas em 2025 inibe a desvalorização do dólar ante o real e outras moedas.

Moeda norte-americana tem desvalorização ante o real em 2025. Entre a virada do ano e a última sexta-feira, o dólar acumulava baixa de 1,26%. No período, a cotação caiu de R$ 6,18 para R$ 6,10.

Cotação da moeda para viajantes apresente estabilidade. Negociado a partir das 10h, o dólar turismo tem baixa oscilação desde a abertura. Às 10h19, a divisa variava 0,04% e era vendida por R$ 6,339.

Bolsa

Ibovespa abre a semana em leve alta. A variação positiva do principal índice acionário brasileiro surge após a queda de 0,77% registrada na sexta-feira (10). Às 10h17, o índice oscilava 0,14%, aos 119.018,41 pontos. O volume de negócios da sessão superava os R$ 530 milhões.