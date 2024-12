Taxa de desemprego cai para 6,1%, menor da série histórica, revela IBGE

No trimestre móvel encerrado em novembro de 2024, a taxa de desocupação recuou para 6,1%, a menor da série histórica da Pnad Contínua, iniciada no primeiro trimestre de 2012. Essa taxa representa 6,8 milhões de pessoas em busca de emprego no país. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE.

O que diz a Pnad

Dados são melhores do que a última pesquisa. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2% no trimestre finalizado em outubro, apontam dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) divulgados em novembro. Até então, era a menor taxa de desemprego da série histórica, iniciada em janeiro de 2012. O valor representa aquelas pessoas que não tinham trabalho, mas procuraram por um cargo.

Novo recorde de trabalhadores com carteira assinada

O total de pessoas ocupadas no país é o maior já registrado pelo IBGE. O número total é de 103,9 milhões de trabalhadores.

Mais gente trabalhando formalmente. Com nova alta da ocupação no trimestre encerrado em novembro, o país tem recordes também entre os empregados no setor privado (53,5 milhões) e os trabalhadores com carteira assinada (39,1 milhões). Já o número de empregados sem carteira assinada não teve variação significativa no trimestre, mantendo-se em 14,4 milhões.

Indústria e construção contratam mais

Quatro das dez atividades investigadas pela pesquisa puxaram a alta da ocupação frente ao trimestre móvel anterior. A Indústria cresceu 2,4% (mais 309 mil pessoas), a Construção cresceu 3,6% (mais 269 mil pessoas).

Em relação ao mesmo período de 2023, a maior parte dos setores cresceram. Indústria Geral (3,6%, ou mais 466 mil pessoas contratadas), Construção (6%, ou mais 440 mil trabalhadores), Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (3,6%, ou mais 692 mil), Transporte, armazenagem e correio (5,8%, com 322 mil contratações).

O que é a Pnad Contínua

Divulgado desde 2012, o estudo do IBGE abrange todo o território nacional. Em suas coletas, a pesquisa avalia indicadores relacionados à força de trabalho entre a população com 14 anos ou mais. O grupo é aquele que integra a População Economicamente Ativa do país.

Os indicadores utilizam as informações dos últimos três meses para a pesquisa. Assim, os dados produzidos mensalmente pela Pnad não refletem a situação de cada mês, mas, sim, o desempenho de cada trimestre móvel do ano. Por isso, os números atuais mostram como foi mercado de trabalho entre os meses de setembro e novembro de 2024.

Taxa de desemprego é formada por quem busca e não consegue emprego. O grupo é caracterizado por pessoas de dentro da força de trabalho que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar emprego. O método utilizado pelo IBGE excluí do cálculo todos os que estão fora da força de trabalho, como um estudante universitário que dedica seu tempo somente aos estudos e uma dona de casa que não trabalha fora.