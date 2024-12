Stanley faz recall de mais de 400 mil canecas; veja modelos e o que fazer

A Stanley anunciou um processo de recall no Brasil de dois modelos devido a uma alteração no design da tampa que pode colocar a saúde do consumidor em risco. A medida engloba mais de 400 mil unidades, que serão reparadas pela empresa.

O que aconteceu

Falha nas tampas das canecas. A Stanely identificou uma alteração no design da tampa das canecas de viagem Stanley Switchback e Trigger Action, que podem encolher quando expostas ao calor. Com isso, a tampa pode se soltar durante o uso, com "risco potencial de vazamento e queimadura por bebidas quentes", informou a empresa à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Governo brasileiro vai acompanhar recall. A secretaria disse que a marca será responsável pela troca dos produtos, cujo processo deverá ser comunicado pela empresa e será monitorado pelo órgão do ministério.

Quais são os modelos?

Ao todo, a falha envolve 401.211 canecas fabricadas entre maio de 2016 e 2023, independentemente do lote. São modelos de várias cores (branco, preto e verde) e tamanhos (12 oz, 16 oz e 20 oz), com tampas de polipropileno, que foram distribuídos em todas as regiões do país.

290.125 são do modelo Switchback Travel (código 20-01436)

são do modelo Switchback Travel (código 20-01436) 111.086 são das canecas Trigger Action (código 20-02824)

A identificação pode ser encontrada na parte inferior de cada modelo.

EUA também tiveram recall. Em 12 de dezembro, a Stanley anunciou recolhimento de 2,6 milhões de canecas Switchback e Trigger Action no país, porque as roscas da tampa também podiam encolher quando expostas ao calor e ao torque.

Copos de viagem Switchback Travel e Trigger Action da Stanley tiveram recall nos EUA e no Brasil Imagem: Divulgação/Consumer Product Safety Comission

Tenho um modelo afetado, o que fazer?

Stanley vai fornecer nova tampa gratuitamente. A empresa informou que fez um novo design das tampas para os dois modelos a fim de melhorar o encaixe e diminuir o risco de elas se soltarem. "Essa tampa redesenhada está sendo oferecida gratuitamente como uma tampa de substituição para todos os consumidores que adquiriram as canecas Switchback e Trigger action afetadas", disse a empresa no comunicado à Senacon.

Consumidores devem solicitar nova tampa. As pessoas que têm os modelos afetados devem solicitar a nova tampa por meio do telefone 0800 021 3278 (de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados nacionais), do email sac@stanley1913.com ou no site www.stanley1913.com.br, na seção garantia vitalícia. A empresa reforça que o uso da tampa original pode ser um risco e ela deve ser descartada e substituída.