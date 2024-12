Clientes do Bradesco reclamam que dinheiro 'sumiu' de suas contas no banco

Clientes do Bradesco amanheceram nesta quarta-feira (11) com o saldo de suas contas reduzido a R$ 1. Os relatos sobre a situação foram publicados nas redes sociais.

O que aconteceu

Clientes do Bradesco relatam problemas com o saldo bancário. Segundo as manifestações no X, antigo Twitter, os valores não aparecem corretamente nos sistemas do banco. "Tirem seu dinheiro do Bradesco", escreveu um dos clientes.

Saldos foram reduzidos a R$ 1, afirmam os clientes. Conforme as publicações, a falha estaria limitada ao aplicativo do Bradesco e os valores aparecem corretamente nos extratos emitidos.

Como se não bastasse tudo que já me aconteceu, o @Bradesco sumiu com o pouco dinheiro que eu tinha na conta e agora só tenho 1 real

Meu Deus pic.twitter.com/4OjaqetaE1 -- Suelen Bastos (@ajornalinda) December 11, 2024

O dinheiro que estava na minha conta do Bradesco SUMIU! Tirem seu dinheiro do Bradesco #bradesco @Bradesco -- JemersonSouza (@Jemersonsouzaaa) December 11, 2024

@Bradesco pelo amor de deus meu aplicativo tá mostrando que só tenho 1 real e no extrato ta falando que tenho mais -- bia. ? VAI VER O SKZ (@CB97FEELS) December 11, 2024

#bradesco simplesmente sumiu com o meu dinheiro -- João (@jveigh_) December 11, 2024

@Bradesco meu dinheiro sumiu eae ? -- Pivetti 🇵🇱 (@guto_cnc) December 11, 2024

Sumiu o meu dinheiro do banco @Bradesco , deixaram somente 1 real na conta . -- LupLucap (@Luplucap) December 11, 2024

Procurado, o Bradesco não retornou o contado até a publicação desta reportagem. Assim que um posicionamento for enviado, ele será adicionado ao texto.