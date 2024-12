Diretor da Enel nos EUA e no Brasil deixará o cargo, dizem fontes

Alberto De Paoli, responsável por países como Estados Unidos, Brasil e Chile na Enel, deixará em breve a empresa italiana de energia, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto, a mais recente mudança de gestão sob o comando do novo CEO do grupo.

De Paoli, que também atuou como diretor financeiro da Enel entre 2014 e 2023, será sucedido como diretor para o Resto do Mundo pelo veterano da empresa Roberto Deambrogio, acrescentaram as fontes.

A saída de De Paoli, relatada pela primeira vez pelo diário financeiro italiano MF, é a mais recente mudança de gestão desde que Flavio Cattaneo assumiu o lugar do CEO de longa data da Enel, Francesco Starace, em maio de 2023.

A substituição ocorre no momento em que o grupo começa a implantar um plano de investimento no valor de quase 11 bilhões de euros na América Latina e na América do Norte, que deverá ser concluído até 2027.

De Paoli deve seguir uma nova carreira que pode envolver uma atividade empresarial, disse uma das fontes.

Ao apresentar seu plano de negócios atualizado no mês passado, a Enel disse que estava comprometida a investir para manter suas concessões no Brasil e no Chile, dois países onde algumas das redes de energia administradas pelo grupo italiano foram atingidas por condições climáticas extremas, provocando quedas de energia e reclamações dos governos locais.