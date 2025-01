Trump diz que não vai visitar local de acidente: 'Quer que eu vá nadando?'

Do UOL, em São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não iria acompanhar os trabalhos das equipes de busca no rio Potomac, ponto de acidente aéreo envolvendo avião comercial e um helicóptero militar na noite da quarta-feira (30).

O que aconteceu

"Eu planejo visitar, mas não o local... De que local você está falando? A água? Quer que eu vá nadando?", disse o presidente. Ele falou sobre o assunto com jornalistas na Casa Branca nesta quinta-feira (30), após 28 corpos serem retirados das águas com temperatura negativa do rio.

Trump disse que planeja ver "familiares, que foram profundamente atingidos pelo acidente". Ele não deu prazo para o encontro.

Acidente aconteceu perto de Washington D.C., onde Trump mora. O presidente afirmou que todas as pessoas que estavam na aeronave e no helicóptero morreram. Sem provas, ele culpou governos democratas e políticas de diversidade pelo acidente, o maior da aviação comercial do país em mais de 20 anos.

Mergulhadores buscam por vítimas no rio. Mais de 300 socorristas estaduais e federais foram enviados para o local e alguns deles usam equipamentos de visão noturna para fazer buscas dentro do Potomac. A expectativa, segundo o chefe dos bombeiros, John A. Donnelly, é de que a busca pelos corpos das vítimas dure dias.

Acidente aconteceu na noite da quarta-feira (29)

Um avião comercial da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA caíram, na noite desta quarta-feira (29), no rio Potomac após uma colisão aérea perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington DC. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes de Wichita, Kansas (ICT) para o Aeroporto Nacional Washington Reagan (DCA). No helicóptero militar, três soldados estavam a bordo.

O presidente Donald Trump afirmou que todos os ocupantes da aeronave morreram. O trabalho de reconhecimento dos corpos é feito por equipes federais e estaduais.

Vinte e oito corpos foram retirados do rio Potomac na quinta-feira (31). A informação é dos bombeiros de Washington D.C. Um dos corpos é de um dos militares que estavam no helicóptero. Os outros corpos são de vítimas que estavam no avião.

Pousos e decolagens foram suspensos no aeroporto por mais de 12h. O Aeroporto Reagan reabriu às 11h (13h no horário de Brasília) da quinta-feira.

Mau tempo dificultou as buscas durante a madrugada. "É perigoso e difícil trabalhar lá", disse o chefe dos bombeiros, John A. Donnelly, em uma entrevista coletiva. "Não há muitas luzes, 300 equipes de emergência estão vasculhando as águas procurando em cada centímetro para ver se consegue encontrar alguém."

Aeronave que caiu tinha capacidade de transportar até 65 passageiros, de acordo com o site da American Airlines. Avião estava operando o voo 5342 que havia partido de Wichita, Kansas, de acordo com a FAA.

Donald Trump atribuiu a responsabilidade à tripulação do helicóptero e aos controladores de tráfego aéreo. "Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. Não é bom!"