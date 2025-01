STOXX 600 mantém sequência recorde de ganhos com impulso de tecnologia e saúde

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa atingiu a máxima recorde nesta sexta-feira, impulsionado por ações de tecnologia e de saúde, uma vez que os fortes resultados de grandes empresas, como a Novartis, ofuscavam as preocupações com uma recuperação econômica mais fraca da zona do euro.

O índice STOXX 600 subia 0,37%, a 540,82 pontos, depois de fechar na máxima histórica na quinta-feira, na esteira do corte da taxa de juros pelo Banco Central Europeu e de uma perspectiva "dovish" para a trajetória futura dos juros.

As ações de tecnologia avançavam 1,6%, impulsionadas por um salto de 7,6% na Hexagon, que registrou um aumento surpreendente no lucro operacional do quarto trimestre.

A fabricante de equipamentos de chips ASML também elevava o setor, ganhando 3%, uma vez que mantinha a tendência positiva gerada por seus resultados robustos na quarta-feira.

O setor de saúde adicionava 1%, com a Novo Nordisk subindo 1,4%, enquanto a Novartis ganhava 3,4%, depois que a empresa divulgou um lucro líquido ajustado trimestral que excedeu as expectativas devido às fortes vendas de seus medicamentos Entresto e Kesimpta.

O STOXX 600 está a caminho de sua quarta sessão consecutiva de ganhos recordes, bem como do sexto aumento semanal consecutivo, a mais longa sequência desde março de 2024.

As ações superaram as perdas de segunda-feira, desencadeadas pelo lançamento do modelo de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek, o que levou os investidores a questionar a alta valorização dos papéis do setor de IA.

O BCE cortou os juros na quinta-feira e sinalizou uma nova redução em março, já que as preocupações com o crescimento econômico fraco superaram a inflação persistente.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que a economia da zona do euro estagnou no último trimestre, fomentando temores de que a recuperação há muito prevista possa ser ainda mais lenta.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,26%, a 8.668 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,15%, a 21.760 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,28%, a 7.963 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,25%, a 36.519 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,06%, a 1.427 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,07%, a 6.539 pontos.