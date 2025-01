Motorista de aplicativo chuta idosa que comeu biscoito no carro; veja vídeo

Maria de Fátima Silva Pires, de 68 anos, tinha acabado de entrar na portaria do condomínio quando o motorista a agrediu com um chute na última quarta-feira (29), no Rio de Janeiro. Imagens do circuito de segurança flagraram a ação.

O que aconteceu

Maria de Fátima voltava do hospital e solicitou um carro em um aplicativo. Ela se recupera de uma pneumonia e teve um episódio de falta de ar na quarta-feira (29).

Dentro do veículo, ela comeu um biscoito do tipo maizena. A filha de Maria de Fátima, Luciana Franco, relatou ao UOL que, durante o trajeto, o motorista não disse que sua mãe não poderia comer dentro do carro.

Quando ele parou na frente da casa dela, ele falou: 'Agora, você vai limpar o banco'. Ela ficou tão indignada, que não respondeu. Saiu do carro e entrou na portaria. Luciana Franco, filha da vítima

Antes do fechamento do portão, o homem entrou na portaria e deu um chute na mulher. Ele se aproveitou do momento em que o portão estava fechando, entrou no condomínio e deu um chute nas costas de Maria de Fátima.

"Ela está muito impressionada e indignada", reportou a filha. Luciana contou que a mãe está sentindo muita dor e com uma inflamação forte no quadril devido ao tombo mas que, "graças a Deus, não fraturou nada". Maria de Fátima esteve no hospital hoje para fazer exames.

Ela faz um apelo que as pessoas devem, de fato, denunciar. Se não denuncia, as pessoas não serão punidas.

Luciana Franco

O caso foi registrado na 12ª DP da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em nota, a polícia afirmou que "o motorista foi identificado e será intimado a prestar depoimento."

A Uber lamentou o caso e disse considerar "inaceitável o uso de violência". A empresa afirmou que a conta do motorista parceiro "foi banida da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio." Por fim, disse estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Nome do motorista não foi divulgado. Portanto, o UOL não conseguiu entrar em contato com sua defesa. O espaço permanece aberto.