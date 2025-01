Enviado dos Estados Unidos desembarca em Caracas para conversa com Nicolás Maduro

O enviado especial da Casa Branca chegou na capital venezuelana no início da tarde desta sexta-feira (31). O encontro entre Richard Grenell e Nicolás Maduro foi cercado de mistério. A imprensa não foi convocada para fazer a cobertura.

Elianah Jorge, correspondente da RFI Brasil em Caracas

Pouco antes do meio-dia desta sexta-feira (31) o ministro venezuelano da Comunicação, Freddy Ñáñez, confirmou mensagem enviada pelas redes sociais de uma jornalista local. A chancelaria venezuelana informou que o "enviado especial da Casa Branca para a Venezuela pediu uma audiência formal com o presidente Nicolás Maduro". A postagem complementa que "a audiência foi aceita e que o presidente Maduro irá propor uma 'agenda zero'", sem, no entanto, explicar o que significa a tal agenda.

Segundo fontes, o encontro entre Richard Grenell e Nicolás Maduro não significa uma negociação entre ambos os países. O tom da conversa deve ser ríspido, similar à posição do presidente Donald Trump em relação à Venezuela.

Um dos temas a ser abordado é que o governo da Venezuela deve aceitar a deportação de imigrantes ilegais, sobretudo a de integrantes do Trem de Aragua, grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos e que está disseminado por vários países das Américas.

A questão do destino dos imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos é um dos principais pontos de tensão entre o novo chefe da Casa Branca e os líderes da região. O Departamento de Segurança de Estado norte-americano decidiu anular na última quarta-feira (29) a ampliação do status de proteção temporária (TPS, nas siglas em inglês). Com isso, cerca 600 mil venezuelanos que haviam obtido o direito de morar e trabalhar nos Estados Unidos correm o risco de serem deportados à Venezuela.

Outro ponto a ser abordado é a entrega dos norte-americanos presos na Venezuela. Eles devem ser liberados imediatamente e enviados aos Estados Unidos. Fontes não-oficiais apontam que pelo menos dez norte-americanos estão detidos em território venezuelano, por diversos motivos. Eles são considerados reféns por Washington.

EUA não reconhecem governo Maduro

O governo de Nicolás Maduro não é reconhecido pelos Estados Unidos. Em 10 janeiro, data da posse de Maduro para seu terceiro mandato presidencial, Washington aumentou de US$ 15 milhões para US$ 25 milhões o prêmio a quem desse informações que levassem à captura do presidente venezuelano.

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump também considerou fraudulenta a reeleição de Maduro e impôs à Venezuela uma série de sanções, incluindo um embargo ao petróleo e ao gás, como forma de pressão para tentar, sem sucesso, provocar sua queda.

Na agenda de Grenell na Venezuela não constam temas como a compra de petróleo pelos EUA. No dia de sua posse, o magnata disse que os EUA não estão interessados no petróleo da Venezuela e "provavelmente" deixarão de comprá-lo. "Era um grande país há 20 anos e agora é um desastre", chegou a declarar Trump.