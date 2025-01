Toyota segue como maior montadora do mundo, apesar de queda nas vendas em 2024

A Toyota Motor vendeu 10,8 milhões de veículos globalmente no ano passado, mantendo sua posição como a montadora com mais vendas no mundo. A montadora japonesa disse nesta quinta-feira, 30, que as vendas mundiais do seu grupo caíram 3,7%, para 10,8 milhões de veículos em 2024.

As vendas mais fortes nos EUA e na Europa não compensaram a fraqueza no Japão e na China.

A Toyota se beneficiou de uma mudança entre os consumidores nos EUA e alguns outros mercados de veículos totalmente elétricos para carros híbridos.

No início deste mês, a rival Volkswagen revelou que as entregas de carros do seu grupo caíram 2,3%, para 9,03 milhões em 2024, pois enfrentou intensa competição na China.

A Toyota disse que a produção mundial do seu grupo caiu 7,8% no ano passado, para 10,6 milhões de veículos, arrastada por declínios na China e no Japão. Fonte: Dow Jones Newswires