Lula: quem autoriza aumento do petróleo e derivado de petróleo é a Petrobras, não o presidente

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 30, que "quem autoriza aumento do petróleo e derivado do petróleo é a Petrobras, e não o presidente". Afirmou também que não foi comunicado pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, sobre nenhum reajuste do diesel.

"Não autorizei aumento do diesel. Desde meu primeiro mandato, aprendi que quem autoriza aumento do petróleo e derivado do petróleo é a Petrobras e não o presidente. Já aprendi há muito tempo isso", declarou o presidente da República. "Ainda não fui avisado se ela vai aumentar ou não, e ela não precisa me avisar. Se tiver decisão de que para a Petrobras é importante fazer o reajuste, ela que faça e comunique a imprensa", completou.

Lula argumentou, ainda, que um eventual aumento do preço do combustível não faria com que chegasse ao valor de dezembro de 2022 (no fim do governo Bolsonaro) reajustado pela inflação desse período.

Disse, ainda, que o diesel e o gás de cozinha estão mais baratos e é preciso informar os caminhoneiros disso. "Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste é que se tiver que fazer, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 e 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar a inflação, ainda assim será menor que dezembro de 2022.", afirmou.

Questionado sobre uma eventual paralisação de caminhoneiros, Lula disse que não há nada "alarmante" no horizonte e que o governo está disposto a conversar com os motoristas.

"Se tiver movimentação de caminhoneiros, vou fazer o que fiz a vida inteira. Vou conversar com eles, colocar o ministro dos Transportes, a ministra Esther, para conversar. Vamos conversar com todo e qualquer setor. Nada que seja alarmante se tivermos a disposição de conversar", afirmou o presidente da República.