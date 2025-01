SP: novo corredor de ônibus prevê 7 paradas e ligação com barco na zona sul

Um consórcio de engenharia foi escolhido nessa segunda-feira (27) para construir o corredor de ônibus da avenida Miguel Yunes, no extremo sul de São Paulo. A previsão do projeto é de que a via seja entregue até 2027.

Como será corredor de ônibus da Miguel Yunes

Corredor terá 4,8 km de extensão e passará por três vias. Ele partirá da rua Cristiano Rolim de Freitas, passará pela avenida das Nações Unidas e pela avenida Miguel Yunes.

Sete pontos para embarque e desembarque serão construídos em cada sentido do corredor. As paradas ficarão no canteiro central e os passageiros deverão desembarcar pelo lado direito do ônibus.

Ao todo, 60 mil pessoas utilizam transportes que passam pela avenida atualmente. Esse é o número mínimo de passageiros que devem ser afetados pela implementação do transporte no local, segundo a SPTrans.

Ligação com o transporte hidroviário da represa Billings. O edital de licitação do projeto prevê que o corredor da Miguel Yunes chegue ao futuro terminal Pedreira, onde ficará o atracadouro do ônibus aquático da Represa Billings, inaugurado em 2024.

Expectativa é de que 17 linhas de ônibus circulem pela via. Segundo a SPTrans, a ideia é de que todos os veículos que operem no futuro Terminal Pedreira alimentem o corredor de ônibus. Também é esperado que linhas da Cidade Dutra, Interlagos e Península do Cocaia passem pelo local.

Integração com corredores de outros bairros. A ideia do corredor também é facilitar a ligação com os corredores do Jardim Ângela/Guarapiranga/Santo Amaro e Parelheiros/Rio Bonito/Santo Amaro.

Edital de licitação mostra em amarelo onde pontos do corredor de ônibus Miguel Yunes devem ser construídos Imagem: SPTrans/Reprodução

Não há em edital previsão sobre quantas pessoas devem ser beneficiadas com o transporte. O UOL questionou se a SPTrans tem um quantitativo de passageiros que devem ser afetados pela mudança e aguarda retorno sobre o assunto.

Prefeitura desapropriou 15,9 mil metros quadrados de área para construção do corredor de ônibus. O espaço, no distrito de Campo Grande, foi considerado de "utilidade pública" em janeiro de 2022.

Sobre a licitação

A licitação para prestar os serviços de engenharia para a obra do corredor foi vencida pelo consórcio A.D-Corredor Miguel Yunes. O consórcio é formado pelas companhias Arvek Técnica e Construções e Dang Construtora de Obras. A licitação foi homologada na segunda-feira (27).

Segundo o edital, o consórcio terá 24 meses para entrega do projeto, com possibilidade de adiamento. O prazo máximo para a entrega em caso de adiamento, segundo a legislação da SPTrans, é de cinco anos, mas a mudança na data de entrega só pode ocorrer com autorização da prefeitura.

Valor a ser recebido pelo consórcio para o serviço é de R$ 180.468.776,73. O cronograma do projeto deve ser apresentado pelo consórcio à SPTrans nos 10 primeiros dias após a primeira ordem de execução da obra.