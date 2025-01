Governista federal e estadual, Kassab critica Lula. O que ele quer em 2026?

Gilberto Kassab, presidente do PSD -partido que tem três ministérios-, criticou o governo Lula e o ministro Fernando Haddad em evento do mercado financeiro. Quais os objetivos do temido estrategista político?

Reinaldo Azevedo, ao sondar as intenções kassabistas, ressalta a posição peculiar do ex-prefeito paulistano: com um pé na canoa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo e outro na canoa federal do presidente petista. Azevedo especula que ele pode ser um dos articuladores do grupo que busca um candidato de centro para 2026, o que o faria, desde já, um líder da oposição.

Para Josias de Souza, ao disparar críticas, o governista de oposição Kassab afastou suas fichas de Lula -o que teria acendido um sinal de alerta no Planalto, pois significaria que Tarcísio já pensa em uma candidatura presidencial.

Josette Goulart afirma que "ninguém sabe o que quer o Kassab", mas ela nota que ele ensaiou um nome de seu partido que poderia ser lançado à eleição presidencial de 2026: Ratinho Jr, governador do Paraná.

Lula sente o clima

Enquanto isso, em entrevista onde emblematicamente aposentou o chapéu panamá, Lula minimizou as declarações do aliado e disse que é muito cedo para falar em 2026. Segundo Leonardo Sakamoto, o presidente tentou se mostrar bem de saúde e não brigou com o mercado, mantendo um tom ameno em relação à alta dos juros.

Mas, como 2026 é logo ali mesmo, Letícia Casado lembra: os eventos ligados à mudança climática pressionam a inflação dos alimentos, ameaçando as pretensões (re?)eleitorais do petista.

"A gente não sabe qual vai ser o próximo evento extremo, mas a gente sabe que ele virá, que fatalmente vai atingir uma região agrícola e causar algum tipo de alta de preço de alimento", diz Claudio Angelo, do Observatório do Clima.

Reinaldo Azevedo: Kassab, governista em Brasília e SP, fala como um chefe de oposição a Lula

Josias de Souza: Operador de Tarcísio, Kassab afasta fichas da mesa de Lula

Josias de Souza: Centrão inventa governismo de oposição e coloca Lula na roda

Josette Goulart: O ratinho de Kassab

Leonardo Sakamoto: Lula evita sair na mão com mercado e realinha discurso para 2026

Letícia Casado: Clima pressiona alimentos e ameaça futuro do governo Lula

