Áudio de controlador de tráfego aéreo captura momentos antes e depois da queda de avião nos EUA

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O áudio do controle de tráfego aéreo registrou os momentos antes e depois de um jato regional de passageiros da American Airlines colidir com um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos em pleno voo em uma aérea sobre Washington na noite de quarta-feira.

O áudio do LiveATC.net, uma fonte respeitada de gravações em voo, capturou as comunicações finais entre os três membros da tripulação do helicóptero - indicativo de chamada PAT25 - antes de colidir com o jato Bombardier CRJ700 que transportava 64 passageiros e tripulantes.

"PAT25, você tem um CRJ à vista? PAT25, passe atrás do CRJ", disse um controlador de tráfego aéreo na noite de quarta-feira.

Segundos depois, outra aeronave ligou para o controle de tráfego aéreo, dizendo: "Torre, você viu isso? - aparentemente referindo-se à colisão. Um controlador de tráfego aéreo redirecionou os aviões que se dirigiam à pista 33 do Aeroporto Nacional Reagan Washington para dar a volta.

A explosão em pleno ar ocorreu sobre o gelado rio Potomac, próximo ao aeroporto.

"Crash, crash, crash, este é um alerta três", um dos controladores de tráfego aéreo pode ser ouvido dizendo no áudio por volta do momento do choque.

"Não sei se vocês perceberam antes o que aconteceu, mas houve uma colisão na aproximação do 33. Vamos interromper as operações por tempo indeterminado", comentou outro controlador.

"Tanto o helicóptero quanto o avião caíram no rio", um terceiro controlador de tráfego aéreo pode ser ouvido dizendo.

"Provavelmente foi no meio do rio", disse o controlador. "Eu só vi uma bola de fogo e depois desapareceu. Não vi mais nada desde que atingiram o rio. Mas foi um CRJ e um helicóptero que caíram."

O acidente foi filmado por uma webcam no John F. Kennedy Center for the Performing Arts em Washington. O clipe mostra a aeronave explodindo em chamas e caindo na terra depois de ser atingida pelo helicóptero.

Uma autoridade dos EUA disse que nenhum oficial militar sênior estava no helicóptero, mas a U.S. Figure Skating disse que vários patinadores de gelo estavam a bordo do voo da American Airlines.