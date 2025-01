Senado dos EUA confirma Lee Zeldin como administrador de agência ambiental

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos EUA aprovou, por 56 votos a 42, a indicação do ex-deputado republicano Lee Zeldin para liderar a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), com a tarefa de reverter regras climáticas do ex-presidente Joe Biden que buscavam reduzir as emissões de veículos, usinas de energia e fábricas.

O presidente Donald Trump escolheu Zeldin, de 44 anos, para liderar os esforços de desregulamentação da EPA, eliminando obstáculos à perfuração de petróleo e gás e revertendo o curso de regras de emissões do governo Biden destinadas a estimular o uso veículos elétricos.

Três democratas votaram a favor do ex-deputado de Nova York: os senadores do Arizona, Mark Kelly e Ruben Gallego, e o senador da Pensilvânia, John Fetterman.

Zeldin passou sem problemas por sua audiência de confirmação neste mês, com alguns democratas pedindo que ele esclarecesse as opiniões de Trump e as suas próprias sobre se as mudanças climáticas são uma ameaça e se as emissões de gases de efeito estufa devem ser regulamentadas.

Entre as principais ações da EPA estará a revisão da chamada "descoberta de perigo" -- uma determinação da agência de que emissões de gases de efeito estufa prejudicam a saúde humana, o que sustenta a capacidade da autarquia de regular os gases que retêm calor emitidos por carros e chaminés.

Zeldin disse aos senadores na audiência que uma decisão de 2007 da Suprema Corte deu à agência autoridade estatutária para regulamentar gases do efeito estufa que retêm o calor, mas não obriga a EPA a agir.

Grupos ambientalistas criticaram a confirmação, dizendo que Zeldin priorizará a execução da agenda de Trump em vez de seguir as leis ambientais.

"À medida que o governo se movimenta para eliminar investimentos em energia limpa e proteções ambientais extremamente populares, Zeldin deixou claro que se alinhará, revertendo salvaguardas essenciais enquanto os norte-americanos arcam com os custos", disse a diretora-executiva da Evergreen Action, Lena Moffitt.

(Reportagem adicional de Richard Cowan)