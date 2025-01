PF deve concluir inquérito contra Silvio Almeida na volta do recesso

A Polícia Federal deve concluir nas próximas semanas a investigação sobre importunação sexual envolvendo o ex-ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Segundo o UOL apurou, só falta ouvir o ex-ministro para o caso ser concluído e enviado à Procuradoria-Geral da República, responsável por decidir se o denuncia.

O que aconteceu

A PF pediu a prorrogação do inquérito no fim do ano passado. O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça, do STF, que estava aguardando um parecer da PGR para decidir sobre a prorrogação. A manifestação, favorável, foi enviada ao gabinete dele em janeiro. A expectativa é que o ministro dê mais 60 dias para que as investigações sejam concluídas. Este prazo é praxe em inquéritos. O Judiciário volta aos trabalhos em 3 de fevereiro.

A PF ainda precisa ouvir o ex-ministro. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, depôs sobre o caso em outubro e outras vítimas também já prestaram depoimentos. Devido à sensibilidade do caso, a investigação tramita sob sigilo, com as identidades das vítimas preservadas.

Relatos até o momento são considerados 'robustos'. Fontes ligadas à investigação apontam que os elementos colhidos pela PF são bem detalhados e suficientes para embasar uma denúncia contra o ex-ministro por importunação sexual. A análise caberá à PGR, depois que a PF ouvir Silvio Almeida e apresentar o relatório final.

O ex-ministro foi demitido após o escândalo. As denúncias, reveladas pela imprensa, levaram à demissão do titular da pasta de Direitos Humanos, que foi uma escolha pessoal do presidente Lula e era reconhecido por sua atuação e formação acadêmica na área.

A defesa diz que ainda não teve acesso à investigação. Até o fim do ano passado, o ex-ministro ainda não havia sido intimado. Thiago Turbay, que faz a defesa de Almeida, diz que ainda não teve nenhuma atualização no processo e que vai se manifestar nos autos quando tiver acesso. Em declarações anteriores, Silvio Almeida sempre negou as acusações.