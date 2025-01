Indicado para Comércio diz que Canadá e México podem evitar tarifas; promete restrições à tecnologia para China

Por David Shepardson e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O indicado do presidente Donald Trump para comandar o Departamento de Comércio, Howard Lutnick, disse nesta quarta-feira que Canadá e México podem evitar tarifas dos EUA se agirem rapidamente para fechar suas fronteiras ao fentanil e prometeu desacelerar o avanço da China em inteligência artificial.

Lutnick, um presidente-executivo bilionário de Wall Street, afirmou em sua audiência de confirmação no Senado dos EUA que aconselhou Trump a adotar tarifas país por país para restaurar a "reciprocidade" nas relações comerciais dos Estados Unidos. Ele também disse que aplicaria restrições mais fortes ao acesso da China à tecnologia dos EUA, incluindo semicondutores avançados de IA.

Segundo Lutnick, o prazo de sábado anunciado por Trump para a imposição de tarifas de 25% sobre os produtos de Canadá e México tem o objetivo de pressionar os dois países a interromper o fluxo de fentanil para os EUA. As ameaças tarifárias são separadas da ampla revisão de tarifas, acordos comerciais e outras políticas comerciais dos EUA ordenada por Trump quando ele assumiu o cargo na semana passada.

"Portanto, essa é uma tarifa separada para criar uma ação do México e uma ação do Canadá", disse Lutnick sobre a ameaça da tarifa de 25%. "E, até onde sei, eles estão agindo rapidamente e, se o fizerem, não haverá tarifa."

CORRIDA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM A CHINA

Após a reação do mercado financeiro dos EUA ao surgimento do poderoso modelo de IA generativa de baixo custo da startup chinesa DeepSeek, os membros do Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado perguntaram repetidamente a Lutnick sobre como ele manteria a liderança dos EUA em IA.

Lutnick disse que o DeepSeek havia se apropriado indevidamente da tecnologia dos EUA para criar um modelo de IA "muito barato" e prometeu impor novas restrições ao acesso de Pequim à tecnologia.

"Eles roubaram coisas. Eles invadiram. Eles se apropriaram de nossa propriedade intelectual", afirmou Lutnick sobre a China. "Isso tem que acabar, e eu serei rigoroso em nossa busca por restrições e na aplicação dessas restrições para nos manter na liderança, porque precisamos permanecer na liderança."

(Reportagem de David Shepardson e David Lawder)