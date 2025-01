Bridget Jones volta às telonas em Londres com a quarta parte da saga

A atriz americana Renée Zellweger retorna ao tapete vermelho nesta quarta-feira (29) para estreia em Londrees de "Bridget Jones: Mad About the Boy", quarto filme da saga, na qual Bridget é uma viúva cinquentona disposta a se apaixonar novamente.

Acompanham a atriz no elenco Leo Woodall, Chiwetel Ejiofor e Hugh Grant, que esteve nos dois primeiros filmes, mas não no terceiro, O bebê de Bridget Jones, lançado em 2016.

Nesse quarto filme, Bridget, que tem 51 anos, é viúva e tem dois filhos, lida com mensagens de texto, tweets, aplicativos de namoro e botox após a morte de seu marido, Mark Darcy, interpretado por Colin Firth.

No primeiro filme, o sucesso de bilheteria de 2001 "O Diário de Bridget Jones", Renée Zellweger, natural do Texas, engordou alguns quilos e dominou com sucesso o sotaque britânico para interpretar Bridget ao lado de Hugh Grant e Colin Firth.

A esse filme seguiu-se "Bridget Jones: No Limite da Razão", em 2004 e, doze anos depois, "O Bebê de Bridget Jones", no qual Bridget engravidou, sem saber quem era o pai do bebê: um belo bilionário americano com quem ela estava tendo um caso ou seu ex-parceiro Mark Darcy, com quem ela acabou se casando.

A criadora de Bridget Jones, a escritora Helen Fielding, explicou que retirou Mark Darcy do quarto filme porque não queria uma Bridget que fosse uma "mulher casada condescendente".

Em vez disso, ela manteve os personagens de Daniel Cleaver (Hugh Grant), ex-chefe e namorado de Bridget, e a indispensável ginecologista de Bridget, interpretada por Emma Thompson.

Hugh Grant descreveu a quarta parte como "extremamente engraçada, mas muito triste".

har-ctx-psr/jvb/zm/dd/aa

© Agence France-Presse