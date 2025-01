Alemanha prevê queda nas exportações em 2025 em meio a tensões comerciais, diz relatório

Por Christian Kraemer

BERLIM (Reuters) - As exportações da Alemanha devem cair 0,3% em 2025 devido ao enfraquecimento da competitividade e às crescentes tensões geopolíticas e comerciais, de acordo com relatório econômico anual do governo visto pela Reuters nesta quarta-feira.

As importações devem aumentar em 1,9% este ano, segundo o relatório.

Os governos e empresas europeus estão em alerta para possíveis novas tarifas sob o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na terça-feira, a associação industrial alemã BDI disse que o retorno de Trump à Casa Branca e suas ameaças tarifárias podem fazer com que a economia alemã, voltada para a exportação, encolha quase 0,5% em 2025.

O relatório anual do governo diz que a maior economia da Europa deverá crescer 0,3% este ano, abaixo da previsão anterior de 1,1%, mostrando poucos sinais de recuperação após dois anos de contração.

A inflação deverá ser de 2,2% em 2025, estável em relação ao ano anterior, enquanto a taxa de desemprego deverá aumentar para 6,3% em relação aos 6,0% do ano passado.

O relatório também aponta o fim prematuro da coalizão tripartite como motivo para as projeções fracas, pois as medidas de impulso planejadas sob uma iniciativa de crescimento do governo foram interrompidas.

A disputa sobre como reanimar a economia em dificuldades da Alemanha contribuiu para o colapso do governo em novembro, preparando o terreno para eleições antecipadas em 23 de fevereiro.

