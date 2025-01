Trabalho avança na construção de telescópio gigante no deserto do Atacama, no Chile

Por Rodrigo Gutierrez

CERRO ARMAZONES, Chile (Reuters) - Dezenas de caixas com espelhos são colocadas ao longo de uma remota colina desértica no norte do Chile, enquanto trabalhadores avançam na construção do Telescópio Extremamente Grande, planejado para ser um dos mais capazes observatórios astronômicos já montados.

O telescópio, atualmente cerca de 60% concluído, tem o objetivo de procurar evidências de vida em potencial em planetas além do nosso sistema solar -- chamados exoplanetas -- e voltar no tempo para procurar as primeiras estrelas e galáxias do universo. Suas primeiras observações científicas são esperadas para o final de 2028.

É um projeto de 1,45 bilhão de euros da organização intergovernamental de pesquisa Observatório Europeu do Sul.

"Ele terá impacto em praticamente todas as áreas da astronomia. Poderemos ver como as primeiras galáxias foram formadas no início do universo, as primeiras estrelas", disse o astrofísico Itziar de Gregorio, representante do Observatório Europeu do Sul no Chile.

"Vamos ver com muitos detalhes e caracterizar estrelas que estão em outras galáxias -- e, acima de tudo, realmente avançar em nossa compreensão de outros mundos que estão ao redor de outras estrelas. Em particular, estudaremos as atmosferas de mundos ao redor de outras estrelas para ver se há sinais de vida", acrescentou De Gregorio.

As caixas serão transformadas em um espelho gigante com aproximadamente 1,5 vez o tamanho do Portão de Brandemburgo em Berlim. O espelho primário do telescópio medirá cerca de 39,3 metros, composto de 798 peças.

Ele está situado no meio do árido Deserto do Atacama, considerado um dos melhores lugares da Terra para a astronomia. O telescópio fica no Cerro Armazones, a cerca de 3.050 metros acima do nível do mar e a cerca de 1.000 quilômetros ao norte da capital do Chile.

(Reportagem de Rodrigo Gutierrez para a TV Reuters)