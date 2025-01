Tarifas de Trump sobre cobre e alumínio podem aumentar custos para consumidores dos EUA

MELBOURNE (Reuters) - A promessa do presidente Donald Trump de impor tarifas sobre as importações de cobre e alumínio dos Estados Unidos resultaria em custos mais altos para os consumidores locais devido à escassez de produção doméstica e ao tempo que levaria para renovar o setor, disseram analistas e participantes do setor nesta terça-feira.

Em um discurso para parlamentares republicanos na segunda-feira, Trump disse que adotará tarifas sobre alumínio e cobre - metais necessários para a produção de equipamentos militares dos EUA - bem como sobre o aço, para incentivar os produtores a fabricá-los nos Estados Unidos.

"Temos que trazer a produção de volta ao nosso país", disse ele.

Trump conquistou a Presidência dos EUA em novembro prometendo reduzir os custos para os consumidores que ainda estão sofrendo com o aumento da inflação na primeira metade do mandato de seu antecessor, Joe Biden. No entanto, analistas argumentam que seu plano de tarifas sobre as importações para reforçar o setor manufatureiro do país, outra de suas promessas, pode prejudicar sua promessa de redução de preços.

Não ficou claro em que medida as tarifas poderiam ser aplicadas, mas vários CEOs do setor de mineração disseram anteriormente que estão se preparando para diferentes cenários à medida que os mercados se preparam para uma possível mudança nos fluxos comerciais.

"Há algumas incógnitas aqui. Essas tarifas serão aplicadas, em que escala e quem pagará? Em última análise, elas geralmente são pagas pelo consumidor, especialmente no caso em que não há substituto doméstico", disse o analista Daniel Morgan, do banco de investimentos Barrenjoey, de Sydney.

As fundições de alumínio e cobre dos EUA estão fechando e precisariam de nova infraestrutura e contratos de energia para serem reiniciadas, entre outras medidas, que levam tempo, disse ele.

Produtores de alumínio no Canadá, como a Rio Tinto e a Alcoa, provavelmente não sofreriam impactos na receita; em vez disso, os custos provavelmente seriam transferidos para os fabricantes de automóveis, que os repassariam aos consumidores dos EUA, acrescentou. A Rio Tinto não quis comentar.

Um porta-voz da Alcoa apontou para os comentários do presidente-executivo William Oplinger em uma teleconferência de resultados na semana passada, que sinalizou o potencial de "efeitos abrangentes sobre a oferta, a demanda e os fluxos comerciais". Ele estimou que uma tarifa de 25% sobre os atuais volumes de exportação canadenses para os EUA poderia representar de 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares de custos anuais adicionais para os clientes norte-americanos.

Um executivo do principal grupo de lobby de mineração da Índia observou que os EUA são o maior mercado de exportação para seu alumínio e espera que o governo indiano tome medidas para convencer Trump a não adotar nenhuma taxa.

"Se Trump impuser tarifas, isso terá um impacto adverso, particularmente sobre o alumínio, porque a Europa já está no caminho de impor um imposto sobre o carbono e o Reino Unido também poderá fazê-lo", disse B.K. Bhatia, secretário-geral adicional da Federação das Indústrias Minerais da Índia.

Sobre o cobre, John Fennell, presidente-executivo da International Copper Association Australia, disse que qualquer tarifa sobre as importações para os EUA afetaria seu setor, já que o país é um importador líquido de cobre, embora possa acelerar o desenvolvimento de novas minas, como a Resolution da Rio Tinto no Arizona.

"Poderia ser bom para novas minas, como a Resolution, mas isso ainda levará muitos anos, e a dor seria sentida nesse ínterim pelos fabricantes locais que pagam as tarifas", disse ele.

A presidente-executivo da Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, disse na semana passada que a mineradora não seria afetada por nenhuma tarifa sobre o cobre, já que vende todo o cobre dos EUA internamente e o metal da Indonésia vai para a Ásia. Mas ela se preocupou com os possíveis efeitos inflacionários das tarifas sobre o cobre.

(Reportagem de Melanie Burton em Melbourne, Yuka Obayashi em Tóquio, Neha Arora em Nova Délhi e Ernest Scheyder em Houston)