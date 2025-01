Por que a chinesa DeepSeek sacudiu o mercado de IA? - Ações do setor de tecnologia, em especial aquelas ligadas à inteligência artificial, despencaram diante do possível impacto dos avanços apresentados pela startup chinesa.As ações de empresas americanas do setor de tecnologia despencaram nesta segunda-feira (27/01), após notícias sobre a startup chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek lançarem dúvidas sobre a capacidade dessas empresas de lucrarem com os bilhões já investidos no setor.

Ações da fabricante de chips Nvidia, da Microsoft e da Meta desabaram logo no início do pregão, com o índice da bolsa Nasdaq, que concentra as empresas de alta tecnologia, também sofrendo uma forte queda.

O tombo está ligado ao lançamento, na semana passada, do mais recente modelo de inteligência artificial da DeepSeek, que teria performance equivalente aos de rivais americanas líderes no setor, como a OpenAI, e isso apesar de ser bem menos custoso e de usar bem menos chips da Nvidia.

Num artigo detalhado, a empresa chinesa explicou como construiu o modelo de ponta com um orçamento que é uma pequena fração do que as empresas de IA dos EUA calculam pagar para obter os mesmos ganhos.

As alegações levantaram dúvidas entre os investidores quanto ao atual boom da IA ??no Vale do Silício, que nos últimos dois anos havia visto as valorizações das empresas dispararem devido às expectativas em torno do potencial de crescimento do setor.

Em meio a tudo isso, o app assistente de IA da DeepSeek, lançado em 10 de janeiro, ultrapassou nesta segunda-feira o rival ChatGPT e se tornou o aplicativo gratuito mais bem avaliado na App Store da Apple.

O profundo impacto da DeepSeek

A crescente popularidade da DeepSeek e a explicação detalhada de como seu modelo foi desenvolvido surpreenderam a comunidade de inteligência artificial e fizeram um mercado já conhecido pela volatilidade entrar numa nova espiral descendente.

Ações do setor tecnológico vinculadas à inteligência artificial sofreram altas e baixas dramáticas no ano passado e analistas dizem não haver dúvidas de que a turbulência desta segunda-feira está vinculada ao app da DeepSeek.

O sucesso da DeepSeek com o novo lançamento e suas explicações sobre o desenvolvimento do seu modelo mais recente, conhecido como R1, estão desafiando suposições fundamentais sobre o desenvolvimento de modelos de linguagem e raciocínio de IA em larga escala.

O caso também ilustra como a China está cada vez mais apta a competir com os EUA quando o assunto é inteligência artificial.

A professora de direito Angela Zhang, da Universidade do Sul da Califórnia e autora de High Wire: How China Regulates Big Tech and Governs Its Economy ("High Wire: Como a China regulamenta as grandes empresas de tecnologia e governa sua economia"), diz que a DeepSeek é a "pioneira" na China e que o país como um todo está rapidamente alcançando os EUA em IA.

"Há pelo menos quatro empresas chinesas que alegam ter treinado modelos de IA que rivalizam de perto com os concorrentes do Vale do Silício", diz Zhang. "Este não é um fenômeno isolado, mas um exemplo que vale para toda a indústria de IA na China."

Sucesso é indiscutível, mas dúvidas permanecem

O analista de tecnologia Richard Windsor, fundador da empresa de pesquisa Radio Free Mobile, diz não ter dúvidas de que o modelo da DeepSeek é tão avançado quanto seus desenvolvedores afirmam.

"É real", diz. "Se ele não tivesse sido lançado completamente em código aberto, então teríamos muito mais dúvidas sobre seu desempenho. Mas ele foi lançado e pode ser medido em relação a referências existentes."

Quando a OpenAI lançou seu modelo mais recente, em dezembro passado, ela não deu detalhes técnicos sobre como o havia desenvolvido. A DeepSeek, no entanto, revelou métodos detalhados de como está desenvolvendo um modelo de IA capaz de raciocinar e aprender por si só, sem supervisão humana.

Sem contar que a DeepSeek conseguiu o aparente avanço apesar de Washington ter proibido a Nvidia de enviar seus chips mais avançados para a China. A empresa chinesa diz ter desenvolvido seu modelo usando chips Nvidia H800 e não os mais avançados. Tal alegação, no entanto, foi contestada por alguns no setor.

Zhang aponta que, embora as restrições de exportação tenham imposto obstáculos para as empresas chinesas, elas também acabaram por incentivar a inovação em IA no país.

Windsor, contudo, tem dúvidas sobre os custos de desenvolvimento do modelo de IA da startup chinesa. Segundo a DeepSeek, teriam sido usados pouco mais de 2 mil chips Nvidia H800, ao custo de apenas 5,6 milhões de dólares (R$ 33 milhões) para treinar um modelo com mais de 600 bilhões de parâmetros.

"Todo esse alvoroço é por causa disso", disse Windsor. "É mais de 95% mais barato do que a OpenAI."

Windsor se diz cético sobre o valor de 5,6 milhões de dólares por não estar claro que tipo de ajuda a empresa teve do governo chinês para manter os custos baixos, seja em eletricidade ou salários, seja cobrindo os grandes custos de computação associados ao treinamento de modelos de IA.

Ele também acredita que o fato de a divulgação ter ocorrido no mesmo dia da posse de Donald Trump como presidente dos EUA sugere um grau de motivação política por parte do governo chinês.

Liang Wenfeng, o homem por trás da DeepSeek, já se tornou uma espécie de herói nacional na China. Na semana passada, ele foi o único chefe de IA convidado a se juntar a outros empreendedores numa reunião de alto nível com o premiê chinês, Li Qiang.

Em busca de um impacto mais profundo?

DeepSeek foi o nome dado a um pequeno laboratório chinês de inteligência artificial que foi desenvolvido como um braço de pesquisa de um fundo de hedge conhecido como High-Flyer. O High-Flyer foi criado por Wenfeng em 2016.

O interesse de Wenfeng no setor o levou a se concentrar em pesquisas sobre algoritmos de IA, eventualmente estabelecendo um laboratório de pesquisa chamado High-Flyer AI – rebatizado para DeepSeek em 2023.

Para Zhang, uma parte fundamental do sucesso da DeepSeek vem de Wenfeng parecer não ter motivos comerciais.

Também tem havido especulação sobre a extensão dos laços da empresa com o Partido Comunista Chinês, mas Zhang diz não estar convencida disso.

"Capacidade inovadora real vem, na verdade, do setor privado dinâmico da China, não do setor estatal", avalia. "Sempre que vemos o Estado financiar algo, dá pra apostar que vai fracassar. Mas a DeepSeek agora está no radar do governo chinês, dado seu imenso e incrível sucesso."

O impacto impressionante da empresa no Vale do Silício sugere que ela pode ser uma gigante global de IA em formação. No entanto, Windsor diz que há muita incerteza sobre como o avanço da DeepSeek vai afetar o mercado mais amplo.

Outras empresas, segundo ele, irão agora tentar replicar o que a DeepSeek fez, usando os métodos que ela descreveu. Se obtiverem sucesso, isso pode significar que será muito mais barato treinar sistemas de IA. "A questão então é se a quantidade de IA treinada irá aumentar massivamente de repente porque agora é muito mais barato treinar, ou se todo mundo superestimou as capacidades dos data centers?"

Tudo isso aponta para mais turbulências para os investidores num setor já conhecido pelas incertezas.

Autor: Arthur Sullivan