Arma de Daniel Silveira é apreendida pela PF após ordem de Moraes

A Polícia Federal recolheu a arma do ex-deputado federal Daniel Silveira, preso desde dezembro, após determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Silveira tem uma pistola Taurus automática, calibre.380, de acordo com registro informado ao STF pelo Exército. A Corte informou que a apreensão foi feita na casa de Silveira em Petrópolis, no Rio de Janeiro, conforme determinou Moraes.

Defesa de Silveira confirmou ao UOL que arma já foi recolhida. Segundo a equipe do ex-deputado, a apreensão aconteceu no dia 24, durante o período da manhã.

Em decisão de 15 de janeiro, Moraes deu 48 horas para que a defesa do ex-deputado entregasse arma à Justiça. Os advogados informaram, na ocasião, que a pistola estava na casa de Silveira e questionaram quem ficaria responsável pelo transporte.

No dia 17, o ministro determinou que a defensa informasse o endereço onde a arma estava localizada. Moraes ainda definiu, na mesma decisão, que a PF ficaria responsável por recolher a pistola.

Pedido de indulto. A defesa de Daniel Silveira informou que fará nesta terça-feira um novo pedido de indulto para o ex-deputado. No início de janeiro, os advogados de Silveira solicitaram a Moraes a aplicação do perdão dos crimes dado pelo presidente Lula (PT) no fim do ano passado. O decreto de indulto do petista, no entanto, não se estende a condenados por ataques à democracia, caso do ex-parlamentar.

Perdão dos crimes. O indulto natalino, previsto na Constituição e aplicado por outros presidentes no passado, é uma espécie de perdão coletivo de crimes. Quando aplicado, ele produz o efeito de extinguir a sentença dos condenados, permitindo a liberação dos presos. O indulto ocorre mediante decreto presidencial, que estabelece os grupos contemplados, e não tem efeito imediato. As defesas dos beneficiados precisam entrar com pedidos na Justiça, que avalia se o decreto se aplica a cada caso.

Prisão em dezembro

Ex-deputado foi preso novamente em 24 de dezembro após descumprir determinações do STF, que concedeu liberdade a ele. Dentre as obrigações que Silveira tinha que cumprir estava a de se recolher em casa durante a noite e de não portar arma de fogo.

Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do STF. O ex-deputado acumula idas e vindas da cadeia desde 2021, e já foi preso quatro vezes por ordem de Moraes.

Em 20 de dezembro do ano passado ele obteve o livramento condicional. Isso acontece quando um condenado consegue progredir de regime após cumprir parte da pena, mas voltou a ser detido por descumprir o horário de recolhimento noturno.