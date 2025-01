Chanel apresenta coleção leve e colorida; Fournié convida os amigos

Enquanto não apresenta a primeira coleção do seu novo estilista, a Chanel propôs, nesta terça-feira (28), um desfile leve e colorido em Paris. Já o designer independente Julien Fournié convidou os amigos para uma grande festa em um teatro da capital francesa.

O show da Chanel aconteceu sobre uma estrutura montada no centro da nave do Grand Palais, que formou o icônico C duplo da marca. A ideia era mostrar uma coleção como "um palco cromático, que começa no amanhecer e recomeça à noite", explicou a grife.

O ateliê da Chanel assumiu o trabalho de criação, após a saída repentina da diretora artística da marca, Virginie Viard, em junho passado. Seu sucessor, o discreto e respeitado Matthieu Blazy, foi nomeado em dezembro, mas apresentará suas primeiras criações apenas em setembro.

O dia da mulher idealizada pela Chanel começa com tailleurs de tweed em tons claros, continua com tons mais vivos e termina com vestidos de gala em azul-escuro ou preto. Os tailleurs foram modernizados com saias, shorts ou bermudas, e os vestidos de musselina ou cetim são encantadoramente leves, em vários comprimentos.

Uma longa e imponente capa azul-celeste sobre um vestido curto de lantejoulas lembrou uma princesa de conto de fadas. Acompanhavam os looks sapatos de tiras em azul, lilás, branco ou creme, de bico preto.

Celebridades como Kylie Jenner, Pamela Anderson e Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "Ainda Estou Aqui", assistiram ao desfile no Grand Palais.

- Fantasmas de Fournié -

O estilista francês Julien Fournié optou por convidar 1.600 fãs, clientes e amigos a um teatro histórico de Paris para celebrar seu 50º aniversário com o desfile "First Circus", um compêndio de seus fantasmas e musas.

"Na casa que fundei há 16 anos, não faço verdadeiramente moda, e sim crio personagens. E onde encontro inspiração? Nos filmes, desenhos animados, na música dos anos 1990", explicou Fournié.

No palco do teatro, desfilaram "mulheres fatais", que apresentaram vestidos longos de gala e acessórios em abundância. Peças de seda, organza e cetim, com fendas que deixavam a pele à mostra.

Acompanhando as modelos, pela primeira vez "chez Fournié", desfilaram homens com peças combinando com suas parceiras. Uma modelo que parecia ter saído de uma história em quadrinhos, que usava um chapéu no formato de maçã perfurada por uma flecha, apresentou um vestido em homenagem aos anos 1990, com raios que quebravam a monotonia do vermelho-sangue.

Desfilaram pelo cenário amigas do estilista, como as atrizes Audrey Fleurot e Déborah François. Fournié foi ovacionado no final, quando surgiu no palco ao ritmo de "disco music".

