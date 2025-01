Quem é Dona Maria, apontada como maior traficante da BA e sócia do PCC

Apontada como a maior traficante de armas e de drogas da Bahia, Jasiane Teixeira, a "Dona Maria", foi presa na sexta-feira (24), em São Paulo, quatro anos após figurar como foragida da Justiça.

Quem é Jasiane

"Dona Maria", como ela é conhecida, tem uma ficha criminal extensa. De acordo com as autoridades da Bahia, Jasiane é responsável pelo tráfico de drogas e armas de fogo em Vitória da Conquista e de outras cidades localizadas no sudoeste do estado.

Jasiane também é apontada como líder do Bonde do Neguinho, facção que atua no interior baiano. Ela teria assumido o controle da organização criminosa após a morte do namorado, identificado como Pezão, segundo a SSP-BA (Secretaria de Segurança Pública da Bahia).

Dama de Copas. Assim "Dona Maria" era identificada pela SSP-BA . O órgão adota um sistema chamado Baralho do Crime, em que mantém um conjunto de 52 cartas virtuais com o rosto e nome dos suspeitos mais perigosos do estado. À medida que os suspeitos são encontrados, novos nomes são relacionados às cartas.

Sócia do PCC. Jasiane seria parceira do Primeiro Comando da Capital e, atualmente, mantém relacionamento com um membro da organização criminosa de São Paulo, dizem as autoridades.

Criminosa tem como característica o perfil frio e violento. Ela é investigada por diversos crimes, entre os quais assassinatos de rivais e desafetos, tráfico de drogas e de armas, corrupção de menores e falsidade ideológica.

Império do crime. A rede criminosa supostamente liderada por Jasiane é equipada com aviões para o transporte de drogas e armas para outras facções de todo o país, além de outros países da América Latina, como Bolívia, Venezuela, Peru e Colômbia.

Jasiane Teixeira foi presa em São Paulo Imagem: Divulgação

Prisão

Jasiane foi detida na sexta-feira (24) em uma operação conjunta das polícias de São Paulo e da Bahia. Ela residia na capital paulista onde, supostamente, receberia a proteção do PCC, facção da qual ela é tida como sócia.

Ela era considerada foragida da Justiça. A criminosa havia sido presa em 2019 após ser condenada a 14 anos de prisão pelo crime de homicídio na Bahia. Em 2020, ela consegui um habeas corpus, deixou a cadeia e fugiu das autoridades.

Polícia apreendeu R$ 66 mil em espécie com Jasiane. Os investigadores também apreenderam anotações do comércio de drogas e celulares que estavam de posse da suspeita.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Jasiane. O espaço segue aberto para manifestação.