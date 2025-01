Nvidia fecha em queda de mais de 17% em Wall Street

A gigante americana de semicondutores Nvidia despencou mais de 17% nesta segunda-feira (27) ao fechamento em Wall Street, após o surgimento de um modelo chinês de inteligência artificial (IA) generativa de baixo custo chamado DeepSeek.

A Nvidia perdeu US$ 589 bilhões (R$ 3,5 trilhões) em valor de mercado, uma das piores quedas da história, segundo a imprensa americana, com os investidores avaliando a possibilidade de uma solução mais econômica do que as oferecidas pelos grupos americanos para a IA.

