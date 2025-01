Ministro Jorge Messias organiza culto para agradecer recuperação de Lula

O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, organiza um culto para agradecer a recuperação do presidente Lula (PT), após a cirurgia na cabeça.

O que aconteceu

A data do culto será definida quando Messias voltar de férias. O ministro é um dos poucos representantes evangélicos do governo. Lula enfrenta resistência dessa parcela do eleitorado, que é mais conservadora e se aproximou do bolsonarismo nos últimos anos.

Em uma publicação nas redes sociais, o ministro disse que o último boletim médico de Lula, divulgado nesta segunda (27), é excelente. "Vamos agradecer ao nosso bom Deus, em culto de ação de graças, a plena recuperação do nosso mandatário. Lula é um vencedor", escreveu.

O trabalho segue a todo vapor para criar uma nação desenvolvida na qual todos os brasileiros sejam tratados com amor, solidariedade e compaixão, conforme as prescrições do Senhor. Jorge Messias, ministro-chefe da AGU

O ministro deve convidar lideranças evangélicas para participar do culto. O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) afirmou que já recebeu o convite. Ele é um dos candidatos a comandar a bancada evangélica, que escolherá um novo presidente no final de fevereiro.

Ex-bolsonarista, Otoni tem se aproximado do governo nos últimos meses. Ele foi alvo de críticas por outros parlamentares da bancada evangélica após ter participado da cerimônia de sanção do Dia Nacional da Música Gospel no Palácio do Planalto, em outubro. Ao UOL, o deputado afirmou que o momento vai mostrar quem são os verdadeiros cristãos. "Independente de posição política, será o momento de agradecer a Deus pela saúde do presidente", disse.

Por reconhecer que Deus lhe deu livramento, o presidente deseja prestar culto em ações de graça. Apesar de todas as críticas políticas que posso ter ao governo do sr. presidente, não poderia me furtar em estar presente, orar e anunciar o amor de Cristo atual mandatário da nação, pois sei que Jesus faria isso em meu lugar. Deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), em post no X

O presidente Lula esteve no Hospital Sírio-Libanês hoje, em Brasília, para realização de tomografia de controle. Ele foi liberado para fazer viagens e atividade física. "O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro", diz o boletim médico.