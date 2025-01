Governo alemão e oposição entram em conflito sobre políticas migratórias

Por Ludwig Burger e Rachel More

BERLIM (Reuters) - O governo da Alemanha e partidos de oposição debaterem nesta segunda-feira sobre políticas concorrentes de controle de fronteiras, com o líder da oposição, Friedrich Merz, favorito para se tornar o próximo chanceler do país, dizendo que avançará com seu plano com a ajuda da extrema-direita, se for necessário.

Merz pediu controles de fronteira mais rígidos e mais poderes policiais, um sinal de que está colocando a imigração no centro de sua campanha eleitoral para tentar combater a extrema-direita, cujo tema anti-imigração foi ampliado por um assassinato com faca pelo qual um solicitante de asilo foi preso.

O esfaqueamento é o mais recente de uma série de ataques violentos na Alemanha que aumentaram as preocupações da população com a segurança e alimentaram o apoio ao partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD). O suspeito estava sendo submetido a tratamento psiquiátrico.

Merz disse que os sociais-democratas (SPD), do chanceler Olaf Scholz, e seus parceiros de coalizão dos Verdes deveriam ser os culpados se o forçarem a depender dos parlamentares do AfD para aprovar seu projeto de lei.

"Cabe ao SPD, aos Verdes e aos liberais impedir maiorias que nenhum de nós deseja", disse, em uma entrevista coletiva na sede de seu partido democrata-cristão (CDU).

Merz poderia obter votos suficientes para aprovar sua proposta porque a coalizão de Scholz perdeu a maioria governamental após a saída dos liberais Democratas Livres no final do ano passado, deixando todos os partidos livres para competir pela hegemonia legislativa até a eleição de 23 de fevereiro,

O governo minoritário de Scholz rebateu com suas próprias propostas. A ministra do Interior, Nancy Faeser, disse que, após consultar ministros regionais, pretendia aprovar uma lei que implementasse o sistema de Asilo Comum Europeu e que daria à polícia mais poderes para patrulhar as fronteiras.

"Temos que agir a partir do centro democrático", disse, em um comunicado, que não mencionou as propostas de Merz.

"BOMBAS-RELÓGIO"

Merz acusou Scholz de inação, dizendo que já se passaram cinco meses desde o último voo de deportação para o Afeganistão.

"Há 40.000 solicitantes de asilo que precisam ser deportados", afirmou Merz, a repórteres. "Um político local me disse neste fim de semana que há bombas-relógio andando por nossas cidades e comunidades."

Os críticos de Merz dizem que ele corre o risco de desmantelar o muro de proteção que os partidos políticos tradicionais da Alemanha ergueram contra a extrema-direita se ele ganhar uma moção parlamentar graças ao apoio do AfD.

A ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, disse que a proposta de Merz de controles permanentes de fronteira dentro da zona de viagens sem passaporte Schengen da União Europeia era impraticável e uma traição à responsabilidade da Alemanha para com os parceiros da UE.

"Se começarmos a fazer isso, a Europa se desfaz", disse Baerbock, membro dos Verdes, a repórteres em Bruxelas.

(Reportagem de Ludwig Burger e Rachel More)