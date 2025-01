PF vai investigar denúncias de agressões contra deportados dos EUA, diz TV

A PF do Amazonas instaurou um procedimento para apurar as denúncias de supostas agressões sofridas por brasileiros deportados dos EUA. A informação foi revelada pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (26).

O que aconteceu

A investigação será encaminhada para o departamento dos EUA responsável pela imigração. O procedimento também será compartilhado com órgãos internacionais de cooperação.

As agressões teriam acontecido no voo que desembarcou em Manaus, na noite de sexta-feira (24). "Nós que nos rebelamos contra eles, porque eles iriam nos matar. O avião parou três vezes, lá em Luisiana, no Panamá e Manaus. Nós que paramos o avião, senão ia cair tudo", afirmou Carlos Vinícius Jesus, 29.

Vitor Gustavo da Silva, 21, afirmou que eles foram agredidos por causa do calor. O ar-condicionado da aeronave apresentou um problema técnico. "Eles bateram na gente porque a gente estava com calor e a gente não queria ficar preso no avião mais".

O voo foi interrompido em Manaus, na noite de sexta-feira (24), após a falha no ar-condicionado. No sábado, os deportados decolaram em uma aeronave da FAB em direção a Confins.

Deportados mostraram fotos apresentadas para reforçar a denúncia de agressão física. As imagens recebidas pelo UOL mostram lesões nas mãos, braços, peito e costas.

A deportação desses brasileiros já estava prevista desde o governo Joe Biden, informou o Itamaraty ao UOL. Segundo a pasta, isso é fruto de um acordo que começou em 2018, durante o primeiro governo Trump, e se estendeu nos anos seguintes com uma série de deportações.

Problema técnico e algemas

Os deportados dos EUA, entre eles 88 brasileiros, que dormiram de forma improvisada em Manaus pousaram em Confins no sábado. Eles são as primeiras pessoas deportadas para o país após a posse do presidente americano Donald Trump.

Eles chegaram na capital amazonense algemados e com os pés acorrentados após o ar-condicionado do avião falhar. O grupo aparece em um vídeo na pista de pouso deixando a aeronave com as algemas. Eles andam com dificuldade com os pés acorrentados. Em outro momento da gravação, os deportados estão em uma sala de espera deitados em colchões e comendo.

No sábado, o governo Lula falou em "desrespeito aos direitos fundamentais". Policiais federais determinaram a remoção imediata das algemas e recepcionaram as pessoas deportadas. O presidente, então, determinou envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Confins.

O Itamaraty irá se queixar ao governo Trump pelo tratamento dado aos imigrantes brasileiros em um voo de deportação. A decisão foi tomada depois que o chanceler Mauro Vieira desembarcou em Manaus e conversou com autoridades militares brasileiras para entender os detalhes do que havia ocorrido.

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, definiu como "muito graves" as denúncias dos brasileiros. Ela ressaltou que a aeronave transportava famílias e crianças com autismo.