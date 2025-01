Importantes senadores republicanos pedem a Trump que repense retirada da segurança de ex-autoridades

Por David Ljunggren

(Reuters) - Dois senadores republicanos seniores pediram no domingo ao presidente dos EUA, Donald Trump, que repensasse sua decisão de retirar a segurança pessoal de algumas ex-autoridades do governo Trump, um dos quais foi alvo de uma suposta conspiração iraniana.

Trump encerrou esta semana a proteção de seu ex-assessor de segurança nacional John Bolton, que se tornou um crítico vocal de Trump, bem como do ex-secretário de Estado Mike Pompeo e outros.

Os Estados Unidos acusaram um membro da Guarda Revolucionária do Irã em 2022 de conspirar para assassinar Bolton, que serviu como terceiro assessor de segurança nacional de Trump até ser demitido em 2019.

"Eu encorajaria o presidente a rever a decisão para aquelas pessoas que estão sendo alvos do Irã", disse Tom Cotton, presidente do Comitê de Inteligência do Senado dos EUA, à Fox News neste domingo.

O Irã prometeu vingança depois que Trump ordenou um ataque de drones em 2020 que matou o general Qassem Soleimani, o comandante da Força Quds, o braço estrangeiro da Guarda Revolucionária.

"Eu revisei a inteligência nos últimos dias. A ameaça a qualquer pessoa envolvida no ataque do presidente Donald Trump (a) Soleimani é persistente. É real. O Irã está comprometido com a vingança contra todas essas pessoas", disse Cotton.

Trump disse aos repórteres que o governo não poderia proteger as pessoas para sempre e disse que ex-autoridades poderiam pagar pela segurança do próprio bolso.

O senador Lindsey Graham, um forte apoiador de Trump, disse à CNN que a atitude de Trump pode dificultar o recrutamento das pessoas certas no futuro.

(Reportagem adicional de Sarah N. Lynch)