Brasil pedirá explicações sobre "tratamento degradante" de deportados

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil vai buscar explicações do governo dos Estados Unidos sobre o "tratamento degradante" de brasileiros em um voo de deportação, escreveu o Itamaraty no X na noite de sábado.

Na última sexta-feira, brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Brasil algemados. Na chegada, alguns dos passageiros também relataram maus-tratos durante o voo, de acordo com notícias locais.

O avião, que transportava 88 passageiros brasileiros, 16 agentes de segurança dos EUA e oito membros da tripulação, estava originalmente programado para chegar a Belo Horizonte. Entretanto, fez uma parada não programada em Manaus devido a problemas técnicos, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Lá, as autoridades brasileiras ordenaram a retirada das algemas, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva designou um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para completar a viagem.

O voo foi o segundo este ano proveniente dos EUA transportando migrantes ilegais deportados de volta ao Brasil e o primeiro desde a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, de acordo com a Polícia Federal.

Autoridades do Departamento de Segurança Interna dos EUA e do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA contatadas no final do sábado para comentar não responderam imediatamente.

(Reportagem adicional de Ted Hesson)