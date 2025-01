Avião agrícola atinge fiação elétrica e cai na Bahia; piloto sobrevive

Do UOL, em São Paulo

Um avião agrícola atingiu a fiação de rede elétrica enquanto pulverizava uma pastagem e caiu numa fazenda em Correntina, no oeste da Bahia. O piloto sobreviveu e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Goiás com escoriações e fratura.

O que aconteceu

A aeronave modelo Ipanema 203 caiu no sábado (25) por volta das 18h. Segundo um funcionário da fazenda que estava no local, o avião colidiu com a fiação da rede elétrica durante pulverização de uma área de pastagem e caiu em seguida.

Piloto foi primeiramente socorrido por funcionários da fazenda. Eles retiraram o homem de 25 anos, natural de Paranaíba (MS), de dentro da aeronave, com medo de que ela pegasse fogo.

Piloto do avião foi atendido pelos bombeiros e levado pelo Samu ao hospital Imagem: Instagram/@bombeirosposse

Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado. Uma equipe da cidade de Posse, a mais de 200 km de Correntina, foi encaminhada para a ocorrência. Quando o grupo chegou, o homem já estava fora do avião, consciente e falando.

O piloto foi imobilizado e levado pelo Samu ao Hospital Municipal de Posse. Ele tinha fratura exposta na perna direita, escoriações na perna esquerda, suspeita de fratura no ombro esquerdo e sangramento na cabeça.

Como era o avião agrícola

Modelo Ipanema 203 da Embraer Imagem: Embraer

Modelo Ipanema 203 é fabricado pela Embraer em Botucatu. A aeronave movida a etanol tem 8 metros de cumprimento, altura de 2,43 metros e 13,3 metros de envergadura, pesando 1.900 kg.

Desenvolvido para o setor agrícola, o modelo tem 50 anos de operação. Segundo a empresa, aproximadamente 1.600 aeronaves já foram produzidas e entregues, que conseguem pulverizar até 200 hectares por hora.