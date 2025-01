14 perguntas que o empreendedor deve responder antes de ter uma franquia

Antes de investir em uma franquia, o empreendedor deve analisar com cuidado suas expectativas em relação ao negócio, suas habilidades para tocar uma empresa, conhecimento no ramo que deseja atuar e, principalmente, estudar muito o mercado e a marca que pretende escolher.

A tarefa não é fácil. Por isso, para ajudar o futuro candidato a abrir uma franquia, conversamos com Marcelo Cherto, CEO da Cherto, e Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, que nos apontaram as principais perguntas que devem ser feitas às marcas e outros franqueados e como buscar as informações necessárias. Confira:

Principais questões a serem levadas em conta

Qual é o meu perfil empreendedor e quais são meus interesses? Marcelo Cherto explica que tem muita gente que não tem perfil para ser empreendedor ou, se tem, não se adaptaria como um franqueado. "O franqueado precisa seguir regras e padrões da rede. Você não está algemado, mas também não pode fazer tudo do seu jeito." Além disso, é importante escolher uma franquia em um setor que goste, porque iniciar um negócio exige dedicação intensa, incluindo fins de semana e longas horas de trabalho.

Em qual setor eu quero atuar? O primeiro passo para o empreendedor que quer abrir uma franquia é estudar o mercado para ver as opções disponíveis. Aliás, informação é o que não falta. Faça cursos, assista tutoriais no Youtube, leia sobre o setor. Atualmente existem mais de 3 mil marcas no Brasil. Escolha uma que seja compatível com você.

Essa franquia está alinhada com meus interesses e habilidades? Para Jean Paul Rebetez, da Gouvêa Consulting, o envolvimento pessoal e a afinidade com o setor são fundamentais. "Escolher uma franquia alinhada ao seu estilo de vida facilita o engajamento e a superação dos desafios que inevitavelmente surgem."

Qual é a reputação da franquia no mercado?. Segundo Marcelo Cherto, não basta olhar redes sociais para conhecer a marca na qual deseja investir. A melhor forma de conhecer a rede é ouvindo franqueados atuais e ex-franqueados. E fazer as seguintes perguntas: o franqueador cumpre o que promete? Assinariam o contrato novamente? "Investir em uma franquia com boa reputação reduz os riscos e acelera a maturidade do negócio", acrescenta Rebetez.

Como estão os atuais franqueados da rede? Converse com, pelo menos, cinco ou seis franqueados pessoalmente e outros oito ou dez por telefone ou WhatsApp, orienta Cherto. Assim, é possível ter uma visão mais ampla do funcionamento do negócio.

Qual o principal motivo da desistência de antigos franqueados? Normalmente, o principal motivo é a defasagem entre expectativa e realidade, diz Cherto. "Se chegar esperando que no primeiro ano você vai poder comprar um Porsche numa franquia pequena, não vai ser bem assim e pode frustrar."

Qual é o perfil do público-alvo da franquia e se ele corresponde ao meu mercado? A demanda local deve ser consistente com o posicionamento e os produtos/serviços da franquia, explica Rebetez, para evitar dificuldades em atrair clientes. Cherto diz ainda que os bons franqueadores têm um estudo bem detalhado por região, índice de consumo do produto e falam para o empreendedor, inclusive, se a cidade que ele deseja abrir o negócio tem ou não potencial, seja por hábitos, perfil dos consumidores etc.

Quanto custa investir nesta franquia (capital inicial, taxa de franquia e custos operacionais). Você precisa considerar taxa de franquia, royalties, aluguel, custos de reforma, produtos e utros insumos antes de fechar o negócio. Também é necessário avaliar o prazo de retorno do investimento para saber se conseguirá manter a operação até o negócio atingir seu equilíbrio.

Qual rentabilidade esperada e o prazo de retorno do investimento? Isso varia brutalmente de negócio para negócio e de localização para localização, afirma Cherto. Não há uma regra geral, mas é preciso avaliar o negócio alinhar com as suas expectativas.

Estou preparado para seguir regras e padrões rígidos estabelecidos pela franquia? Franquias têm processos padronizados, e seguir as diretrizes impostas pelo franqueador é essencial, adverte Rebetez. "O Big Mac, por exemplo, foi inventado por um franqueado. No entanto, para ele colocar o lanche no cardápio, ele pediu autorização para a franquia e sabia que se fosse aprovado, o lanche seria comercializado em toda a rede", conta Cherto.

Quais são as obrigações contratuais e os riscos envolvidos? Entender as cláusulas contratuais (tempo de vigência, obrigações, royalties, taxas e exclusividade territorial) evita surpresas desagradáveis e possíveis conflitos futuros.

Qual é o suporte oferecido pelo franqueador? Treinamento, manuais, vídeos, consultoria de campo, apoio em marketing e encontros periódicos são fundamentais. "Muitas redes prometem, mas nem todas cumprem", diz Cherto. "Conheço franquias que enviam vídeos semanais com dicas para o franqueado. Conversar com franqueados é o melhor caminho."

Estou disposto a me dedicar intensamente a este negócio? Mesmo que a dedicação seja de uma ou duas horas por dia, ela precisa ser de qualidade. Alguns negócios demandam muito mais tempo. Esteja preparado.

Tenho as habilidades de liderança e gestão necessárias? Ser franqueado exige o gerenciamento eficaz da equipe, atendimento ao cliente, controle financeiro, organização e empenho. Essas competências são fundamentais para garantir o sucesso mitigando as dificuldades do negócio.