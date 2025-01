Idoso morre dentro de casa após enxurrada causada por chuva, em Pinheiros

Do UOL, em São Paulo

O artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, 73, foi encontrado morto neste sábado (25) dentro da própria casa, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, após as fortes chuvas que atingiram a cidade na sexta (24).

O que aconteceu

Corpo foi encontrado por volta das 7h30 deste sábado, segundo a Defesa Civil. Rodolpho morava na rua Belmiro Braga, ao lado do Beco do Batman, conhecido ponto turístico da capital.

Galeria de artes Jacques Ardies prestou homenagem ao artista no Instagram. Internautas lamentaram a perda: "Uma honra ter sido colega de galeria desse artista incrível, minha visita ao seu ateliê, quando eu ainda estava começando, foi inesquecível, generosidade e simpatia", disse um dos comentários.

Caso foi registrado como morte suspeita pelo 14º DP. Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, mas encontraram a vítima já sem vida na residência dos fundos.

Artista era autodidata e iniciou carreira aos 19 anos. Segundo biografia publicada pela galeria Jacques Ardies, Tamanini Netto foi orientado pela pintora Lise Forell. Suas obras retratavam a cidade de São Paulo e as paisagens marinhas do litoral paulista.

Chuva causou estragos na capital

O Beco do Batman virou "rio" por causa da tempestade que castigou a capital paulista. Vídeos feitos por moradores mostram o local tomado pela água, que formou uma espécie de correnteza.

Temporal desta sexta foi o terceiro maior da história na cidade. Os números são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e levam em conta a série histórica do órgão, iniciada em 1961. Considerando os 82 mm que caíram das 15h às 16h, este foi o maior volume da história já registrado para o período de uma hora.

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" para celulares na cidade. Todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os alertas, segundo o órgão. Em todo o estado, esta foi a 19ª vez que os alertas foram enviados.

Chuva causou grandes alagamentos e transtornos. O temporal inundou ruas e a estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-Azul do metrô, enquanto quase 140 mil residências ficaram sem fornecimento de energia na capital. Parte do teto do shopping Center Norte também desabou.

O Beco do Batman virou Beco do Aquaman pic.twitter.com/K3IaSPcxtR -- Luan Araujo (@luanaraujo90) January 24, 2025

Apesar dos transtornos, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que a cidade é "muito preparada" para chuvas. A jornalistas neste sábado, ele afirmou que a prefeitura deu "resposta muito rápida" para os transtornos causados pelo temporal e que a cidade voltou ao normal mais rápido do que em tempestades anteriores.