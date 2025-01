Parte do teto do shopping Center Norte desaba durante tempestade em SP

Uma parte do teto do shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo, desabou na tarde desta sexta-feira (24) durante uma tempestade. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões por volta das 15h30. A Defesa Civil emitiu, via SMS, um alerta severo sobre a chuva.

O que aconteceu

Vídeos mostram parte do teto do shopping caindo. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, até o momento não houve registro de vítimas.

O Centro de Gerenciamento de Emergências acompanhando a ocorrência. O shopping fica localizado na avenida Otto Baumgart, no bairro Vila Guilherme.

O UOL procurou a assessoria de imprensa do shopping. Em nota, a empresa esclareceu que as fortes chuvas desta tarde provocaram vazamento e isolamento de algumas áreas pelo empreendimento. "Medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve", segundo comunicado.

Alerta severo

Chuva provoca alagamento no bairro Perdizes, zona oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (24) Imagem: Alex Miranda/Ato Press/Folhapress)

Estado de atenção para alagamentos. A cidade de São Paulo e as marginais Tietê e Pinheiros entraram em estado de atenção em razão das fortes chuvas que atingem o município na tarde desta sexta-feira (24). O temporal inundou ruas e uma estação de metrô, enquanto quase 50 mil residências estão sem fornecimento de energia na capital.

A Defesa Civil informou que há pontos de chuva forte na capital e na região metropolitana nesta tarde. Apesar do estado de atenção, ainda não há registro de pontos de alagamento.

Chuvas ocorrem após tarde de forte calor e termômetros na casa dos 31ºC na capital. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura de São Paulo, a chegada de brisa marítima com a umidade da atmosfera produziram nuvens carregadas, que provocam chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo.

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" em celulares de moradores da capital. "Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em local seguro", dizia a mensagem. A mensagem foi enviada utilizando o sistema Defesa Civil Alerta e todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os alertas, segundo o órgão.