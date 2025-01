Putin diz estar aberto a conversar com Trump sobre guerra na Ucrânia e preços de energia

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que está aberto a discutir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questões como a guerra na Ucrânia e os preços de energia, acrescentando que seria uma boa ideia que os dois se encontrassem.

No entanto Putin disse a um repórter da TV russa que a questão da negociação com a Ucrânia é complicada pelo fato do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, ter assinado um decreto que o impede de conversar com o líder russo.

Putin descreveu Trump, que esta semana ameaçou atingir a Rússia com novas sanções e tarifas caso o país não negocie o fim da guerra, como inteligente e pragmático. Ele disse que não espera que o presidente dos EUA tome decisões sobre sanções que repercutam na economia norte-americana.

"Portanto, muito provavelmente, seria melhor para nós nos reunirmos, com base nas realidades atuais, para conversarmos com calma sobre todas as áreas que são de interesse tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia. Estamos prontos. Mas, repito, isso depende principalmente, é claro, das decisões e escolhas do atual governo norte-americano", disse ele.

(Por Reuters)