França bate novo recorde ao receber mais de 100 milhões de turistas em 2024

A França se mantém no topo do ranking dos países mais visitados do mundo. Segundo estatísticas divulgadas nesta semana pelo Ministério do Turismo, o país recebeu mais de 100 milhões de visitantes estrangeiros em 2024.

Daniella Franco, da RFI

Dois milhões de turistas a mais visitaram a França no ano passado, em comparação com 2023. O país também comemora um aumento de 12% de lucros no setor, chegando ao total de € 71 bilhões de euros (mais de R$ 443 bilhões).

Segundo o relatório do Ministério do Turismo, os principais responsáveis por esse salto foram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. No entanto, dois outros eventos também serviram para turbinar o setor: as comemorações do aniversário de 80 anos do desembarque das tropas aliadas, em junho, e a reabertura da catedral de Notre Dame, em dezembro.

O turismo francês também foi beneficiado pela retomada do setor em todo o mundo pós-pandemia. Em 2024, 1,4 bilhão de turistas fizeram uma viagem internacional.

Belgas e norte-americanos

É do norte da Europa e dos Estados Unidos de onde veio a maior quantidade de turistas estrangeiros que a França acolheu em 2024. Para os belgas, a França é o destino número 1. Já os visitantes norte-americanos são considerados pelo Ministério do Turismo como "incontornáveis", impulsionados pela dinâmica econômica e poder aquisitivo.

Os países asiáticos registraram em 2024 uma aceleração em termos de estadias, especialmente a China (+40%) e o Japão (+20%). Mas esses públicos não retomaram o mesmo nível de antes da pandemia. De fora da Europa, o relatório também destaca um maior interesse de visitantes indianos, mexicanos, canadenses e sul-coreanos.

Turistas brasileiros

Segundo a Agência de Desenvolvimento Turístico da França (Atout France), turistas brasileiros e brasileiras foram a segunda nacionalidade não-europeia a mais desembarcar em Paris durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil é considerado pela França como o terceiro mercado de voos de longa distância fora da Europa.

O país está na mira do setor do turismo francês já que 2025 é o Ano do Brasil na França. O evento, cuja parceria foi firmada durante a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Paris no ano passado, vai coincidir com os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França.

Assim, o setor do turismo francês aposta em um crescimento de 7% na vinda de turistas brasileiros à França. O aumento deve começar a se confirmar já no primeiro trimestre de 2025, dependendo da taxa de câmbio euro x real. O Brasil representa para a França mais 700 milhões de euros de lucros no setor do Turismo.

A Atout France também tem um perfil do turista brasileiro que vem à França: indivíduos de 45 a 65 anos, admiradores da cultura francesa, que viajam em casal ou com a família e com tendência de repetir a experiência. Os visitantes que chegam do Brasil têm como principais interesses "experiências urbanas, novas tendências, eno-gastronomia e compras" e também se interessam por outras cidades além de Paris: Bordeaux, Nice, Saint-Tropez, além das regiões da Loire (centro) e da Normandia (norte).

Turismo de massa

Ao mesmo tempo em que a França bate recordes de visitantes, o debate sobre a questão do turismo de massa se intensifica no país. Embora o crescimento do setor seja positivo para a economia do país, ele tem consequências negativas para o meio ambiente e o bem-estar da população.

Em 2023, o governo francês lançou um primeiro plano pra tentar conter o fenômeno, depois de ter percebido que 80% da atividade turística na França se concentra sobre 20% do território. Entre as principais medidas, estão a determinação de limites de visitantes e taxas para locais que antes entram gratuitos.

Nessa semana, veio à tona um pedido de socorro da direção do Louvre ao Ministério da Cultura da França. Esse que é o maior museu do mundo está enfrentando dificuldades estruturais e pedindo ajuda para a renovação dos espaços, a proteção das obras e a recepção de cerca de nove milhões de visitantes por ano.

A ministra francesa da Cultura, Rachida Dati, diz que pretende rever a política de ingressos do Louvre. O Ministério da Cultura seria a favor de aumentar os preços das entradas para os visitantes estrangeiros, uma iniciativa que já causa polêmica aqui.

O SOS lançado pelo museu sensibilizou até o presidente francês, Emmanuel Macron. Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (24) canal BFMTV, o chefe de Estado visitará o museu na próxima semana que vem, onde fará um discurso.