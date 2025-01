Bolsa argentina reduz estimativas de produção para soja e milho por seca

São Paulo, 24 - A Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu na quinta-feira, 23, suas estimativas para a produção de soja e milho na Argentina em 2024/25, devido ao tempo quente e seco que afeta áreas de cultivo do país.No caso da soja, a projeção de safra foi cortada em 1 milhão de toneladas, para 49,6 milhões de toneladas. "A contínua falta de umidade e as altas temperaturas, principalmente sobre o Núcleo Sul e centro-leste de Entre Ríos, afetaram o rendimento potencial da soja de primeira safra. Além disso, essas condições também afetaram a soja de segunda safra no Núcleo Sul e no norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires", disse a bolsa em relatório semanal.O plantio de soja avançou 1 ponto porcentual na semana e alcançou 99,2% da área estimada, de 18,4 milhões de hectares, informou a bolsa. A parcela da safra em condição entre normal e excelente caiu para 72%, ante 79% na semana anterior.Quanto ao milho, a estimativa de produção também foi reduzida em 1 milhão de toneladas, para 49 milhões de toneladas. "A falta de chuvas e as altas temperaturas registradas durante as últimas semanas de dezembro e no decorrer do mês de janeiro afetaram inicialmente a condição hídrica do solo e, consequentemente, a condição das lavouras de milho, limitando o potencial de rendimento", disse a bolsa. "Embora o milho precoce, semeado em setembro, tenha conseguido escapar do período mais seco, as lavouras implantadas em outubro e início de novembro foram as mais prejudicadas, pois passaram por seu período crítico em plena seca."Segundo a bolsa, o plantio atingiu na última semana 98,3% da previsão de área, de 6,6 milhões de hectares. O avanço na semana foi de 3,2 pontos porcentuais. A parcela da safra de milho em condição entre normal e excelente era de 80% na última semana, em comparação a 86% na semana anterior.