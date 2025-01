Samsung apresenta novo Galaxy S25 Edge, celular mais fino e barato da linha

A Samsung apresentou, durante o evento Galaxy Unpacked, em San José, na Califórnia (EUA), um novo smartphone: o Galaxy S25 Edge.

Não foi exatamente um lançamento de produto, pois ainda não temos nenhum detalhe, especificação, preço ou data das vendas. Foi mais um "teaser" de um aparelho que deve chegar nos próximos meses, como já sugeriram alguns rumores.

Mas tudo indica que a ideia é ser um aparelho superfino, mais compacto e simplificado, para assumir o posto de modelo de entrada da linha, mais barato. Especulava-se que chamaria "S25 Slim", mas nessa parte os boatos estavam errados.

Samsung Galaxy S25 Edge Imagem: Marcella Duarte/UOL

Infelizmente, só pudemos vê-lo de longe, em meio a uma aglomeração de jornalistas e influencers emocionados, sem poder tocá-lo. Mas agora sabemos que ele existe.

O acabamento parece de metal e há apenas duas câmeras na traseira, em uma moldura em forma de pílula, que lembra a do iPhone 16. É tudo que podemos dizer.

Samsung Galaxy S25 Edge Imagem: Marcella Duarte/UOL

Nova linha Galaxy S25 já está em pré-venda

Apesar de o Galaxy S25 Edge ter sido a grande surpresa do dia, as estrelas do lançamento foram os modelos S25, S25+ e S25 Ultra, que já estão em pré-venda no Brasil, com entregas começando em 17 de fevereiro. Os preços partem de R$ 6.999, mas quem comprar à vista na pré-venda consegue economizar até 20%, dependendo do modelo.

Os três aparelhos são equipados com o processador Snapdragon 8 Elite, da Qualcomm, e trazem recursos avançados do Galaxy AI, o pacote de inteligência artificial da empresa, dentro da nova interface One UI 7. São eles:

Galaxy S25 : com tela de 6,2, bateria de 4.000 mAh e três câmeras traseiras de até 50 MP

: com tela de 6,2, bateria de 4.000 e três câmeras traseiras de até 50 MP Galaxy S25 + : versão maior do S25 , com tela de 6,7, bateria de 4.900 mAh e as mesmas câmeras

: versão maior do , com tela de 6,7, bateria de 4.900 e as mesmas câmeras Galaxy S25 Ultra: o top de linha, com tela de 6,9 e bateria de 5.000 mAh , além de quatro câmeras traseiras com até 200 MP de resolução e zoom de 100x

Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Principais novidades

Novo design do S25 Ultra. Os cantos agora são arredondados e as laterais bem retas, seguindo o restante da linha. Assim, agora todos têm a mesma cara —o S24 Ultra se diferenciava do restante, com cantos bem retos e as laterais com uma curvatura. Assim, ele também perdeu 15 gramas de peso, passando a 218 g, e ganhou 0,1 polegada de tela (antes era 6,8).

Processador Snapdragon para todos. Diferente das gerações anteriores, em que havia chips diferentes entre os modelos, agora os três usam o melhor. Neste caso, o Snapdragon 8 Elite, o mais novo e poderoso da Qualcomm, em sua versão aprimorada "for Galaxy". É um processador de última geração, capaz de rodar tarefas avançadas de inteligência artificial dentro do celular, por meio de sua NPU (unidade de processamento neural). Todos também contam com a mesma quantidade de memória RAM, de 12 GB (o S24 tinha 8 GB).

Câmara de vapor maior. Para evitar o aquecimento, a estrutura de resfriamento dos três foi ampliada. No Galaxy S25 Ultra, essa câmara ficou 40% maior que a do S24 Ultra; no S25 e S25+ o aumento de área foi de 15%.

Now Bar. Uma interface diferente na tela de bloqueio, que fica na parte de baixo em forma de pílulas que mostram atualizações de aplicativos, como uma rota no mapa, um timer, dados de saúde e atividade física (Samsung Health), músicas ou o resultado de um jogo que você está acompanhando, sem precisar desbloquear o celular.

Now Brief. Basicamente, um resumo da sua vida. Quando você acorda, mostra uma tela de bom dia com dados do seu sono, do clima e dos compromissos na sua agenda, entre outros. E vai se atualizando ao longo do dia para dar um resumo das atividades importantes da sua manhã, tarde ou noite e até sugerir coisas, como uma playlist do Spotify ou um resumo do UOL Notícias.

Galaxy S25 Ultra na cor titânio azul Imagem: Marcella Duarte/UOL

Mais inteligência artificial

Todos os aparelhos chegam com a nova interface One UI 7, que inclui recursos avançados de inteligência artificial. Eles estão mais completos, interativos e funcionam de maneira mais natural com a nossa linguagem. A marca está chamando esta nova fase de "aliado AI".

O Galaxy AI está fazendo exatamente um ano e hoje temos mais de 200 milhões de dispositivos utilizando essas funções. Quase um milhão de pessoas utilizam diariamente ferramentas de comunicação do Galaxy AI, como o intérprete, que já é acionado pelo menos dez vezes por dia no mundo inteiro. Marcel Dellabarba, diretor de Relação Públicas da Samsung na América Latina

Entre as novidades, estão:

Conversar de maneira mais natural com o celular: dá para fazer pedidos bem informais e complexos, como "encontre uma foto do meu cachorro usando óculos de Sol na minha galeria" ou "ache uma receita da comida desta foto". O assistente de inteligência artificial usado é o Gemini, do Google.

Ações entre aplicativos: você pode fazer pedidos que envolvam mais de um app, por exemplo:

pedir para encontrar um restaurante nos arredores e enviar para um amigo no WhatsApp

perguntar em que dia acontece um show e colocar no seu calendário

pedir o resumo escrito de um vídeo do YouTube, que vai direto para as suas notas

colocar o passo a passo de uma receita nas notas

Criador de figurinhas: basta digitar no teclado a imagem que você quer, diretamente no aplicativo de mensagens desejado, como WhatsApp e Instagram, que uma figurinha será criada.

'AI Select': é como um print screen inteligente e com mais possibilidades. Dá, por exemplo, para pegar um trecho de um vídeo e transformar em um GIF.

Gravador de chamada com mais recursos: além de gravar o áudio de uma ligação, ele pode transcrever, resumir e até traduzir o conteúdo.

Resolução de contas e problemas matemáticos complexos: dá a resposta e ensina como resolver. Funciona até em contas e problemas escritos a mão.

Samsung Galaxy S25+ Imagem: Marcella Duarte/UOL

Câmeras

As câmeras são o fator principal da compra da linha S24. Renato Citrini, gerente de produtos de dispositivos móveis da Samsung Brasil

Neste quesito, não temos grandes novidades de hardware, até porque os três modelos já contavam com câmeras ótimas e versáteis, mas há novos recursos. Os S25 e S25+ seguem com as mesmas lentes: 50 MP (principal wide); 12 MP (ultra wide) e 10 MP (teleobjetiva com zoom óptico de 3x), além da selfie de 12 MP.

As novidades são:

Nova lente ultra wide para o S25 Ultra. Passou de 12 MP para 50 MP, o que significa fotos de maior qualidade no campo aberto e também no modo macro, que é feito com essa lente. O zoom máximo segue de 100x, que é aquele que dá para tirar até foto da lua. No total, são quatro câmeras traseiras:

200 MP (principal)

50 MP (ultra wide)

50 MP (teleobjetiva periscópio com zoom óptico de 5x e digital de até 100x)

10 MP (teleobjetiva com zoom óptico de 3x)

A câmera frontal é a mesma do restante da linha, com 12 MP.

Escolher a abertura das fotos. No modo Pro, é possível selecionar facilmente entre f/1.4 e f/16 para mudar o desfoque de fundo e dar um efeito de câmera profissional à imagem. Chamada "virtual aperture", é como uma evolução do modo retrato.

Gravação de vídeos em LOG. Para edições profissionais. Nesse modo, as imagens gravadas aparecem meio "apagadas" e precisam passar por uma pós-produção, que pode ser feita no próprio celular, para ganhar um aspecto de filme, com mais alcance dinâmico.

Ocean Mode. Para registro de imagens subaquáticas.

Removedor de barulhos de fundo em vídeos. Vimos uma demonstração e é um recurso impressionante, capaz de eliminar vozes, músicas, sons de multidão, vento e outros ruídos da natureza. Pode ser usado em vídeos gravados com o celular ou qualquer outro aparelho, mesmo antigos.

Samsung Galaxy S25 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Preços, configurações e cores

Todos eles têm 12 GB de memória RAM e algumas opções diferentes de armazenamento interno:

Galaxy S25 : 128 GB (R$ 6.999); 256 GB (R$ 7.499); e 512 GB (R$ 8.499)

: 128 GB (R$ 6.999); 256 GB (R$ 7.499); e 512 GB (R$ 8.499) Galaxy S25+ : 256 GB (R$ 8.499); e 512 GB (R$ 9.499)

: 256 GB (R$ 8.499); e 512 GB (R$ 9.499) Galaxy S25 Ultra: 256 GB (R$ 11.999); 512 GB (R$ 12.999); e 1 TB (R$ 14.999)

Eles chegam ao Brasil em quatro cores diferentes e mais uma exclusiva do site da Samsung, que é um preto fosco:

S25 e S25+: cinza, azul, azul-marinho, verde e jet black (site)

S25 Ultra: titânio azul, titânio prata, titânio cinza, titânio preto e titânio jet black (site)

Cores diferentes, exclusivas online (apenas o preto chega ao Brasil) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Modelos anteriores mais baratos

Como é de costume após o lançamento de novos smartphones, os preços dos modelos anteriores caem. Confira abaixo ofertas das linhas S24 e S23.

*a jornalista viajou a convite da Samsung

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.