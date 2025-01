Defesa aérea repele ataques de drones ucranianos contra Moscou, diz prefeito

(Reuters) - O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse na manhã da sexta-feira (horário local) que as unidades de defesa aérea interceptaram três ataques separados de drones ucranianos que se dirigiam à capital russa.

Sobyanin disse no aplicativo de mensagens Telegram que as unidades de defesa aérea a sudeste da capital, nos distritos de Kolomna e Ramenskoye, repeliram um grupo de drones "inimigos", sem especificar quantos estavam envolvidos.

"No local onde os fragmentos caíram não houve danos ou vítimas", escreveu Sobyanin no aplicativo de mensagens. "Equipes de emergência especializadas estão no local."

O prefeito postou mais dois anúncios logo em seguida.

Sobyanin disse que dois drones que também se dirigiam a Moscou foram derrubados por defesas aéreas no distrito de Podolsk, ao sul da capital. Pouco depois, informou que um único drone foi derrubado no distrito de Troitsky, no sudoeste da capital.

Equipes de emergência especializadas foram enviadas a todos os locais, disse Sobyanin.

Agências de notícias russas citaram a Rosaviatsiya, a agência federal de aviação dizendo que dois aeroportos de Moscou, Vnukovo e Domodedovo, haviam suspendido todos os voos.

O Ministério da Defesa da Rússia havia dito anteriormente que destruiu 49 drones ucranianos em um período de três horas na noite de quinta-feira, a maioria deles sobre a região de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia.

Em uma publicação no Telegram, o ministério disse que 37 drones haviam sido destruídos apenas na região de Kursk, onde as forças ucranianas mantêm porções de terra após uma incursão em massa em agosto passado.

Segundo a pasta, os drones foram destruídos entre as 19h e as 22h, horário de Moscou.

Canais não oficiais do Telegram russo relataram um "grande número" de drones sobre a região de Kursk e postaram vídeos de explosões.

O ministério disse que os drones também foram destruídos nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod e na península da Crimeia, anexada pela Rússia.

(Reportagem da Reuters)