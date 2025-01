Perdoado por Trump, invasor do Capitólio é preso 1 dia após ser solto

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 39 anos que foi solto na terça-feira (21) da prisão após Donald Trump conceder perdão aos invasores do Capitólio foi preso novamente na quarta-feira (22) nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Daniel Charles Ball foi preso em Washington D.C. por uma acusação de porte ilegal de arma de dois anos atrás. A acusação em questão não tem ligação com a invasão do Capitólio e foi apresentada pelo estado da Flórida contra o homem em maio de 2023.

Ball não poderia portar uma arma porque tinha outros dois indiciamentos criminais. Ele tinha sido preso em 2017 por violência doméstica, quando estrangulou uma mulher, e em 2021 por bater em um policial.

A prisão dele por invadir o Capitólio aconteceu em maio de 2023 porque a Justiça considerou que ele tinha "comportamento extremamente violento". A decisão que manteve a prisão dele para aguardar julgamento também entendeu que as acusações contra ele "estavam entre as mais violentas do dia 6 de janeiro".

Segundo acusações, Ball carregou e acionou um explosivo dentro de um túnel do Capitólio. A ação afetou a audição de alguns policiais por meses. Ele também teria arrancado um pedaço de madeira de uma persiana para usar como arma enquanto invadia o prédio público.

Diante da Justiça, ele se considerou inocente de todas as acusações relacionadas ao 6 de janeiro.