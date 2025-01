Aeroporto Santos Dumont é aberto após suspender voos por nevoeiro

O Aeroporto Santos Dumont ficou fechado no início da manhã de hoje por causa de um forte nevoeiro na região central do Rio.

O que aconteceu

Aeroporto suspendeu pousos e decolagens por falta de visibilidade. Os voos começaram a ser liberados por volta das 7h20.

Previsão é de céu parcialmente nublado o dia todo. Também há possibilidade de pancadas isoladas e rápidas de chuva à tarde e calor menos intenso, com máxima de 35ºC, segundo o AlertaRio.

Tempo continuará nublado no fim de semana. No domingo (26), haverá a formação de um sistema de baixa pressão que influencia o tempo na cidade do Rio. Há previsão de pancadas de chuva com raios.