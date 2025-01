Moradores de Gaza preparam acampamentos para famílias que retornam ao norte após cessar-fogo

Por Nidal al-Mughrabi e Mahmoud Issa e Dawoud Abu Alkas

CAIRO/CAIRO (Reuters) - Os palestinos no norte de Gaza preparavam acampamentos de barracas para famílias deslocadas na quinta-feira, dois dias antes do retorno às suas áreas de origem, segundo cronograma de um acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas.

Em um terreno aberto cercado por prédios explodidos, um grupo de homens começou a montar fileiras de barracas brancas para receber as famílias que planejam retornar ao norte no sábado, quando o grupo militante palestino Hamas deve libertar um segundo grupo de reféns em troca de dezenas de palestinos presos por Israel.

Muitas das centenas de milhares de palestinos que devem voltar para o norte da Faixa de Gaza retornarão para casas em ruínas depois de uma ofensiva militar israelense de 15 meses que devastou o enclave e matou mais de 47.000 habitantes de Gaza.

Em outubro, as forças israelenses retornaram às áreas do norte em uma grande operação anti-Hamas focada no campo de refugiados de Jabalia, perto da Cidade de Gaza, e nas cidades de Beit Hanoun e Beit Lahiya, eliminando os habitantes da área e destruindo a maioria de seus edifícios.

"Essa é a barraca com a qual sonhamos? Aqui cabem 10 pessoas. Essa barraca é para meus filhos que vêm do sul. Realmente, esse espaço é adequado?", perguntou Wael Jundiya, enquanto preparava uma barraca para seus filhos que retornarão de onde estavam abrigados na área costeira de Mawasi, no sul.

"No sábado, as pessoas virão do sul e inundarão Gaza (Cidade), para onde elas irão? Neste acampamento cabem 100, 200 pessoas. Haverá 1,5 milhão vindo do sul", disse Jundiya à Reuters.

Israel lançou seu ataque a Gaza depois que combatentes do Hamas atravessaram a fronteira em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

O Hamas publicou uma declaração na quinta-feira dizendo que o retorno das famílias deslocadas começaria após a conclusão da troca de sábado e quando as forças israelenses tivessem se retirado da estrada costeira ao norte. Espera-se que pelo menos quatro reféns sejam entregues a Israel no sábado.

Destacando as preocupações de muitos palestinos sobre a força do cessar-fogo em fases, um bombardeio de tanque israelense matou dois habitantes de Gaza em Rafah, no sul do enclave, informou o serviço de emergência civil local.

Os militares israelenses disseram que estavam investigando o relato.