Cibra amplia crédito rural com Fiagro de R$ 200 milhões

São Paulo, 22 - A fabricante de fertilizantes Cibra anunciou, em comunicado, a emissão de seu primeiro Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro), no valor de R$ 200 milhões. A operação, coordenada exclusivamente pelo banco BV, tem como objetivo ampliar a oferta de crédito aos produtores rurais e consolidar o plano de expansão da empresa."A operação tem uma importância muito grande para o fortalecimento da cadeia do agronegócio, aumentando o acesso ao crédito para nossos clientes e atraindo mais investidores para fomentar essa importante atividade", afirmou o diretor financeiro (CFO) da Cibra, Raphael Nezzi, em nota.De acordo com a empresa, 50% das vendas são realizadas com pagamento antecipado, enquanto o restante depende de linhas de crédito específicas. A carteira de crédito atual da Cibra soma cerca de R$ 1 bilhão, e a expectativa é de crescimento de 20% com os recursos captados. "Estamos na etapa final de formalização dos títulos, processo que envolve trâmites documentais", detalhou Nezzi.O plano de expansão da companhia inclui a inauguração de unidades em Sinop (MT) e São Luiz (MT), que fazem parte de um investimento total de R$ 1,5 bilhão previsto até 2026. Em 2024, a empresa entregou 3,6 milhões de toneladas de fertilizantes, um avanço de 20% em relação ao ano anterior, com faturamento aproximado de R$ 7 bilhões. A meta é alcançar 5 milhões de toneladas entregues até 2026.