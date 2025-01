Ataques de Trump a programas de diversidade e à burocracia embaralha agências dos EUA

Por Bo Erickson e Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - As agências dos Estados Unidos sob o comando do novo presidente Donald Trump empenhavam-se para implementar as ordens de remodelagem da burocracia federal nesta quinta-feira, incentivando funcionários a denunciar quaisquer esforços clandestinos para manter programas de diversidade e preparando-se para fechar escritórios dedicados a esses temas até a próxima semana.

Trump não escondeu seu desdém pela força de trabalho federal em expansão e, em particular, pelos programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), que promovem oportunidades para mulheres, minorias étnicas, pessoas LGBTQ+ e outros grupos tradicionalmente sub-representados.

Em um discurso proferido por vídeo nesta quinta-feira para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Trump disse que suas ordens para acabar com os programas DEI tornariam os Estados Unidos novamente um "país baseado no mérito".

"Essas são políticas que eram um absurdo absoluto, em todo o governo e no setor privado", disse ele.

Trump e seus apoiadores afirmam que os programas do DEI acabam discriminando injustamente outros americanos, enquanto defensores dos direitos civis afirmam que os esforços são necessários para abordar desigualdades de longa data e o racismo estrutural.

Um memorando distribuído a milhares de funcionários federais em todo o governo na quarta-feira ordenou que os funcionários denunciem colegas de trabalho que tentem "disfarçar" os esforços do DEI usando "linguagem codificada", alertando que a falha em relatar informações relevantes desencadearia "consequências adversas".

As mensagens traziam a assinatura de nomeados de alto escalão de Trump: o memorando do Departamento de Estado foi assinado pelo Secretário de Estado, Marco Rubio, por exemplo, enquanto o e-mail do Departamento de Assuntos de Veteranos foi assinado pelo Secretário interino de Assuntos de Veteranos, Todd Hunter.

Os funcionários que supervisionam os programas de DEI em diversas agências e departamentos foram colocados em licença na quarta-feira, e seus escritórios foram designados para fecharem permanentemente até o fim do mês.

As medidas são parte de uma campanha mais ampla de Trump contra a burocracia federal, que ele por vezes deprecia como o "estado profundo" que trabalha secretamente contra sua agenda.

Trump, um republicano, congelou praticamente todas as contratações federais e assinou um decreto em seu primeiro dia no cargo, na segunda-feira, que autoriza seu governo a demitir à vontade dezenas de milhares de funcionários públicos de carreira, historicamente beneficiados por proteções de emprego que os isolam do partidarismo político.

O decreto, conhecida como Schedule F, permite que Trump preencha esses cargos com lealistas escolhidos a dedo. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Tesouro, que representa cerca de 150.000 trabalhadores em três dúzias de agências, entrou com uma ação judicial contestando a medida.

A decisão de Trump de encerrar os programas de diversidade atraiu a condenação imediata de democratas e de defensores dos direitos civis.

Trump também procurou dissuadir empresas privadas com contratos do governo de usar os programas DEI e pediu aos órgãos governamentais que identifiquem qualquer um que possa estar sujeito a investigação civil.

Em decreto de quarta-feira, Trump rescindiu regra de 1965 que exigia que os contratados federais usassem ações afirmativas para garantir oportunidades iguais e proibi-los de discriminar nas práticas de emprego.

Assinada pelo presidente democrata Lyndon B. Johnson, a medida de décadas atrás foi vista como um momento significativo de progresso no movimento dos direitos civis, em uma época em que negros norte-americanos enfrentavam a ameaça de violência e as leis "Jim Crow" que os proibiam de votar e de morar em bairros predominantemente brancos.

(Reportagem de Bo Erickson e Humeyra Pamuk; reportagem adicional de Daniel Trotta, Bianca Flowers, Andrea Shalal e David Ljunggren)