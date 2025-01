Moraes rebate defesa de Braga Netto e não analisa pedido de advogado

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quarta-feira (22) que a defesa do general da reserva Braga Netto já tem acesso à investigação sobre tentativa de golpe de Estado e, por isso, deixou de analisar o pedido do advogado do militar.

O que aconteceu

Moraes descartou o pedido. O advogado José Luís de Oliveira Lima, que representa Braga Netto (PL), pediu na segunda-feira (20) acesso a todos os documentos da investigação sobre tentativa de golpe que estão no Supremo, incluindo as informações salvas em HDs e pendrives.

Inquérito sobre o golpe pediu indiciamento de 40 pessoas. Os documentos fazem parte da investigação da PF (Polícia Federal) que levou ao indiciamento de Braga Netto, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 37 por organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Moraes afirmou que a investigação está pública e que os advogados já têm amplo acesso ao material. Para o ministro, o pedido estava "prejudicado", isto é, nem poderia ser analisado. Segundo ele, os documentos guardados fisicamente no tribunal estão disponíveis para cópia para os defensores cadastrados.

O advogado disse que não teve acesso a todos documentos e mídias. Oliveira Lima explicou que o pedido apresentado ao STF "demonstrou a necessidade de a defesa receber cópia de tudo o que foi feito durante a investigação"para garantir o devido exercício do direito de defesa do general Braga Netto".