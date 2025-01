Josias: Léo Índio é vagalume típico de era bolsonarista em fase apagada

Embora exerça papel secundário na trama golpista, Léo Índio é um caso clássico de personagem que orbita a família Bolsonaro e está implicado em diversas irregularidades, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (22).

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Léo Índio pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele é primo dos três filhos mais velhos de Jair Bolsonaro (PL): o senador Flávio, o vereador Carlos e o deputado federal Eduardo.

Léo Índio é um vagalume típico da era bolsonarista. Ele acendia sempre que Bolsonaro achava conveniente ameaçar a normalidade democrática. Agora, está em uma fase meio apagada. As investigações da Polícia Federal impedem que sua atuação permaneça na sombra.

Não foi só no 8/1 que Léo Índio deu as caras. Em 2021, esse primo dos filhos do Bolsonaro foi investigado por um inquérito no âmbito da PGR para apurar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos no 7 de Setembro de 2021, naqueles atos estrelados pelo Bolsonaro. Nessa época, ele postou nas redes sociais uma campanha de arrecadação de fundos para manifestações pró-Bolsonaro.

Depois, Léo Índio apareceu de novo no quebra-quebra do 8/1. Ele apresentou ao STF, muito ironicamente no contexto desta investigação, uma petição para que lhe providenciassem um defensor público. Ele alegou hipossuficiência financeira; não tinha grana para enfrentar esse processo que corre contra ele.

Durante a era Bolsonaro, ele ocupou diferentes cargos, até na liderança do PL no Senado. Tentou uma cadeira de deputado distrital em Brasília e não conseguiu se eleger. Léo Índio é um personagem secundário, mas esse fato não elimina a importância da punição dele. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que, mesmo não tendo papel central na trama golpista, Léo Índio deve ser punido com rigor.

Um personagem que frequenta a cena pública beliscando verbas públicas em cargos federais e municipais não pode permanecer impunemente. Ele estava conspirando contra a democracia. Não se pode contemporizar com isso.

É preciso que ele seja punido. Não é pelo fato de ser secundário que a punição dele deixar de ser relevante. Josias de Souza, colunista do UOL

